Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 19 серпня 2022 року більше як 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей: у Донецькій області – 376, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55 та Запорізькій – 40.
Окрім того, стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у м. Харків загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей віком 12 та 13 років отримали поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них – 289 зруйновано повністю.
- Сьогодні вранці російські загарбники укотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинились декілька районів. Є загибла.
- Російські армійці завдали ударів по навчальних закладах у Краматорську та Миколаєві, внаслідок чого пошкоджено будівлі освітніх закладів.
- У ніч на 19 серпня російські загарбники завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились одразу три райони області. Є загиблий та поранений.