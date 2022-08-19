362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 19 серпня 2022 року більше як 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей: у Донецькій області – 376, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55 та Запорізькій – 40.

Окрім того, стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у м. Харків загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей віком 12 та 13 років отримали поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них – 289 зруйновано повністю.