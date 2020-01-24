Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”.
“Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією “Нафтогазу”, 23 січня 2020 року для продовження газопостачання підприємствам слід виплатити 454,4 млн грн. Розрахунки повинні бути виконані до 25 січня.
Список боржників подається в прикріпленій таблиці.
У списку вказані виробники тепла в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Полтаві, Сумах, Миколаєві та Херсоні.
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