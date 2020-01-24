В "Нафтогазі" заявили, що 37 виробників тепла в Україні можуть бути відключені від газопостачання. Серед них виробники в Києві і інших найбільших містах.

Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”.

“Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією “Нафтогазу”, 23 січня 2020 року для продовження газопостачання підприємствам слід виплатити 454,4 млн грн. Розрахунки повинні бути виконані до 25 січня.

Список боржників подається в прикріпленій таблиці.

У списку вказані виробники тепла в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Полтаві, Сумах, Миколаєві та Херсоні.