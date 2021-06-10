В австрійській лікарні прийшла до тями 37-річна італійка після 10 місяців перебування в комі й підозр на пошкодження мозку.

Про це розповідає агентство ВВС.

37-річна Крістіна Росі перебувала на сьомому місяці вагітності, коли в липні минулого року перенесла інфаркт.

Жінці зробили кесарів розтин, і на світ з’явилася її дочка Катеріна. Дівчинка кілька місяців перебувала в лікарні через проблеми з нестачею кисню під час процесу пологів.

Сама Крістіна Росі впала в кому: лікарі підозрювали, що в жінки є пошкодження мозку.

І ось після 10 місяців жінка прокинулася і навіть вимовила своє перше слово: “Мама”.

“Ми не очікували цього, це була справжня радість після стількох страждань”, – зазначив чоловік жінки – Габріеле Суччі в коментарі газеті La Nazione.

У квітні цього року Крістіна Росі була переведена до клініки в Австрії для отримання спеціалізованої допомоги й проходження програми неврологічної реабілітації. Коли жінка прокинулася і сказала перше слово, поруч із нею якраз знаходилися чоловік і матір.

“Лікарі хочуть поставити її на ноги і впевнені в потенціалі Крістіни”, – наголосила в коментарі La Nazione матір жінки Мірелла.

Відомо, що Крістіна Росі вже реагує на прохання і плаче, коли слухає свою улюблену співачку Джанну Нанніні.

Кошти на лікування жінки за кордоном були зібрані за допомогою краудфандингу. Наразі вдалося зібрати понад 170 тисяч євро (208 тисяч доларів) для подальшої реабілітації, включно з фізіотерапією.