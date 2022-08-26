Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 26 серпня 2022 року більше як 1110 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55 та Запорізькій – 42.
25 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них – 289 зруйновано повністю.
- Протягом минулої ночі російські окупанти обстріляли Чугуїв та Дергачі у Харківській області. Як наслідок загинула одна жінка.
- Протягом ночі 26 серпня російські окупанти обстрілювали три райони у Дніпропетровській області. Загалом зафіксовано 9 ворожих обстрілів.
- Станом на початок 184-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Соледара, Бахмута та Кодеми.