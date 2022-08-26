377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 26 серпня 2022 року більше як 1110 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55 та Запорізькій – 42.

25 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них – 289 зруйновано повністю.