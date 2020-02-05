Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Відзначається, що серед загиблих 11 співробітників сил безпеки.

Крім того, як повідомляє губернатор провінції, більше ніж 50 людей отримали поранення і травми.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, тож кількість жертв поки що важко назвати остаточно.

Уточнюється, що лавина накрила групи рятувальників, які прямували на пошуки двох зниклих людей.

Нагадаємо, що у високогір’ї східної частини Закарпаття 10-11 січня очікується суттєва сніголавинна небезпека 3 рівня через відлигу.