Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Відзначається, що серед загиблих 11 співробітників сил безпеки.
Крім того, як повідомляє губернатор провінції, більше ніж 50 людей отримали поранення і травми.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, тож кількість жертв поки що важко назвати остаточно.
Уточнюється, що лавина накрила групи рятувальників, які прямували на пошуки двох зниклих людей.
Нагадаємо, що у високогір’ї східної частини Закарпаття 10-11 січня очікується суттєва сніголавинна небезпека 3 рівня через відлигу.
- За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 61 сантиметра.