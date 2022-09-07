Станом на ранок 7 вересня 2022 року за офіційною інформацією 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 389, Харківській — 205, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

6 вересня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина. Того ж дня внаслідок обстрілу селища Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.