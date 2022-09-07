Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 389, Харківській — 205, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.
6 вересня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина. Того ж дня внаслідок обстрілу селища Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей.
- Міністерство закордонних справ України розглядає указ президента РФ про спрощення надання російського громадянства українським дітям-сиротам або тим, хто залишився без батьківського піклування, як спробу легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей із тимчасово окупованих територій України.
- У Сполучених Штатах Америки нагадали, що незаконна передача та депортація людей є воєнним злочином та закликали РФ припинити фільтрацію й депортацію українців.