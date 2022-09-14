Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 393, Харківській — 209, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.
Під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 12 березня внаслідок обстрілів Маріуполя 4-річного хлопчика.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- На окупованих територіях Луганської області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам за те, щоб вони віддавали дітей до школи.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому та зруйнованому росіянами місті на початку навчального року місцеві школи не почали працювати. Загалом у Маріуполі залишився лише один вцілілий навчальний заклад.
- Школярам столичних навчальних закладів, які отримують призові місця на олімпіадах, конкурсах або турнірах із навчальних предметів, будуть виплачувати персональні стипендії.