Станом на ранок 14 вересня 2022 року 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 393, Харківській — 209, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

Під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 12 березня внаслідок обстрілів Маріуполя 4-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.