Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 17 вересня 2022 року більше як 1 145 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46 та Дніпропетровській – 26.
14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.
Також стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.
Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.
15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.
16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор 16 вересня заявив, що міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення “Комітету з діалогу та миру” для негайного припинення бойових дій в Україні.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування проти України хімічної або ядерної зброї. За словами американського лідера, якщо Кремль на це наважиться – це матиме серйозні наслідки для всього режиму Путіна.
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