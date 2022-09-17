Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 17 вересня 2022 року більше як 1 145 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46 та Дніпропетровській – 26.

14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.

Також стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.