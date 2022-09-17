389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної військової агресії російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 17 вересня 2022 року більше як 1 145 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46 та Дніпропетровській – 26.

14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.

Також стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.