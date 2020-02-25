Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Якщо протягом жовтня-грудня минулого року відносна більшість громадян вважала, що нинішня влада краща, ніж попередня (48% у жовтні і 43% у грудні), то за даними останнього опитування, частка таких зменшилася до 30%.
Частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, зросла до 39% (у жовтні вона становила 27%, у грудні — 34%).
Також зросла частка тих, хто вважає, що вона гірша за попередню (зараз вона становить 20%, тоді як у жовтні — 8%, у грудні — 13%).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.