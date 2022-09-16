Про це повідомляють в НСЖУ.

Серед загиблих:

8 журналістів, які виконували професійні обов’язки;

13 медійників – цивільних жертв;

18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. Відомості про ще двох зниклих журналістів-воїнів перевіряються.

В НСЖУ постійно наголошують на тому, що “журналісти – важливі”.

“Під час війни ці слова стають ще більш значущими: наші колеги не лише інформують людей про війну, а й по суті збирають матеріали для майбутнього суду проти російських військових злочинців. На жаль, і самі журналісти часто стають жертвами воєнних злочинів”, — наголосив голова спілки Сергій Томіленко.

Також в НСЖУ ініціюють створення спеціального трибуналу для покарання російських загарбників за вбивства журналістів в Україні: “Ми також наполягаємо на необхідності притягнення до відповідальності й російських пропагандистів, які активно розпалюють ворожнечу і ненависть до українців і всього українського”, — йдеться в заяві.