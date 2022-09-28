Станом на ранок 28 вересня 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Зауважимо, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 401, Харківській — 231, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 26.

27 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Петропалівка в Харківській області поранено 16-річну дівчину.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.