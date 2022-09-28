Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.
Зауважимо, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 401, Харківській — 231, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 26.
27 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Петропалівка в Харківській області поранено 16-річну дівчину.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Уже виявлено 427 тіл загиблих та закатованих українців в Ізюмі, Харківської області. Серед них – 202 жінки, 189 чоловіків та 5 дітей.
- У Києві лікарі врятували 17-річну дівчину, яка сильно постраждала внаслідок ракетного удару російських військових по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що з тимчасово окупованого Маріуполя росіяни вивезли до Москви ще 135 дітей. Їм планують надати російське громадянство та розселити по російських сім’ях.