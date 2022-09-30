397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 30 вересня 2022 року більше ніж 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 73, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47 та Дніпропетровській – 29.

Крім того, стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по м. Дніпро.

29 вересня через обстріл окупантами Миколаєва поранено 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 562 заклади освіти. З них – 295 зруйновано повністю.