Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 30 вересня 2022 року більше ніж 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 73, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47 та Дніпропетровській – 29.
Крім того, стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по м. Дніпро.
29 вересня через обстріл окупантами Миколаєва поранено 16-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 562 заклади освіти. З них – 295 зруйновано повністю.
- Вранці 30 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого постраждала цивільна гуманітарна колона, серед людей є загиблі та поранені.
- В Україні триває 219-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 59 080 російських загарбників.