399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 1 жовтня 2022 року більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 50 та Дніпропетровській – 29.

30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.

Також 30 вересня через обстріл окупантами Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина. В ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу Миколаєва травмовано 3-місячне немовля.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них – 295 зруйновано повністю.