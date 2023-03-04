Сьогодні, 4 березня — день народження українського композитора Володимира Івасюка, автора пісень “Водограй”, “Червона Рута” та “Я піду у далекі гори”. За 30 років свого життя він написав 107 пісень. За неофіційною версією артиста вбили за наказом КДБ. Так вважають його рідні. Офіційно причиною смерті нібито є "самогубство". До сьогодні його справа про смерть зберігається в Москві під грифом "таємно".

Про це повідомляють #Букви.

Івасюк народився на Буковині в селі Кіцмань. У родині викладачів Михайла та Софії.

Перешкоджання діяльності Володимира радянською владою розпочалося зі школи. Попри відмінно складені іспити, Івасюка не зарахували до Чернівецького медичного університету через перевернутий бюст Леніна у рідному селищі.

За життя Івасюк здобув популярність у Сполучених Штатах, де вийшла його платівка. Там артист отримав гонорар та як наслідок — “розмову” з органами КДБ. Агенти наказали Володимиру віддати гроші у так званий “Фонд миру”, задля “поширення соціалізму”.

Річ у тім, що живучи в СРСР отримати гонорар він так і не зміг, а згодом КДБ почало за ним стежити. За два місяці до смерті він розповідав друзям, що вже “не має сил протистояти тискові з боку працівників організації”.

24 квітня 1979 року Івасюк пішов з дому та більше ніколи не повернувся. 18 травня, його тіло знайшли в Брюховицькому лісі. Він був повішеним. Згідно з матеріалами в газетах, Івасюк нібито скоїв самогубство.

Після смерть на твори композитора наклали заборону, а також прибирали з етерів теле- і радіопередач. У Прокуратурі Львівської області заявляли, що буцімто “студент Володимир Івасюк потерпав від захворювань психіки”.

Так, він звертався до психіатричного відділення. Проте, аби отримати довідку та знову навчатися в консерваторії, звідки його виключили.

У 2009 році Генеральна прокуратура України відновили розслідування справи Івасюка, але у 2012 році закрила “через відсутність складу злочину”.

Згодом, у 2015 році, прокурор Львівщини Роман Федик заявив, що Володимира Івасюка убили радянські спецслужби. У 2021-му ексзаступник генпрокурора Микола Голомша у прямому етері шоу “Право на владу” сказав: “Ми встановили, що він був повішений уже мертвим”.

У 2019 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що Володимир Івасюк фізично не зміг би вчинити самогубство.

З березня 2009 року Володимир Івасюк посмертно має звання героя України.