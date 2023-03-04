4 березня відзначають Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії та Міжнародний день людей, що носять окуляри. Християни сьогодні вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: день започаткувала неурядова організація GIPF у 2009 році. Близько трьох мільйонів дітей страждають від сексуальної експлуатації. За даними Міжнародної організації праці, майже мільйон осіб на рік стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях.Всесвітній день проти сексуальної експлуатації має за мету привернути уваги суспільства до цієї проблеми та підсилити захист дітей і жінок, котрі зазнали наруги.

Всесвітній день інженерії: 4 березня 1968 року представники 50 наукових і технічних асоціацій з усього світу зібралися під егідою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі для створення Всесвітньої федерації інженерних організацій (ВФІТО). Всесвітня федерація інженерних організацій є міжнародно визнаним і обраним лідером інженерної професії та співпрацює з національними та іншими міжнародними професійними інститутами як провідна професія в розвитку та застосуванні інженерних наук для конструктивного вирішення міжнародних і національних проблем на благо людства.

Міжнародний день людей, що носять окуляри: цей аксесуар постійно або іноді носить приблизно третина населення планети, яка так чи інакше страждає порушеннями зору. Однак окуляри можуть мати не лише практичне, а й естетичне значення. Часто вони стають прекрасним доповненням образу і стилю людини.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Польща і Литва – День Святого Казимира

Білорусь – День міліції

США – Національний день граматики; Національний день закусок; Національний день фунтового пирога

Цього дня у світі:

1152 — Фрідріх I обраний наступним німецьким королем

1386 — великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем

1472 — магістратура Республіки Сієна затвердила статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює

1493 — Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи

1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України

1789 — уведена в дію Конституція США і федеральний уряд розпочав діяльність за нинішньою системою правління

1790 — адміністративна реформа поділила Францію на 83 департаменти

1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі

1837 — Чикаго отримало статус міста

1849 — прийнята нова конституція Австрійської імперії; Буковину проголошено коронним краєм Габсбурзької імперії — герцогством Буковина

1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;

1877 — у Великому театрі в Москві пройшла прем’єра балету П. І. Чайковського “Лебедине озеро”

1877 — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон; незалежно його винаходили Г’юз та Едісон

1880 — нью-йоркська The Daily Graphic розмістила першу півтонову (а не гравіровану) репродукцію фотографії

1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України

1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини

1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея “Попелюшка” — перший повнометражний анімаційний фільм

1955 — невелика японська фірма “Sony”, новачок на ринку, почала випуск кишенькових транзисторних приймачів

1966 — Джон Леннон заявив, що група “Beatles” стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в “біблійному поясі” (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи

1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі

1983 — у Вітебську ввели до ладу нову телевежу на Юрієвій горі

1989 — створене українське товариство “Меморіал” імені Василя Стуса

1990 — у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернативних засадах.

1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів

2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — “Вирлиця”

2009 — Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира

2013 — світова прем’єра українського фільму “Delirium” (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі “Фанташпорту”, Порту, Португалія

2015 — вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників

2018 — Отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам’ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією. Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

Прикмети:

Якщо 4 березня сонячний день – рік буде урожайний

Якщо завдасть снігу – трава пізно виросте

Над будинком чайка пролетить – скоро зійде лід.

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою

Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде

Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою

Традиції:

Наші предки в цей день багато часу проводили на кухні – вважалося, що чим більше страв наготувати, тим багатшим стане дім

Також в цей день обов’язково пекли коровай і роздавали по шматочку всім домашнім, сусідам і подорожнім, які проходили повз. Крихти від короваю слід було кинути за спину для пташок

Також 4 березня належало зробити добру справу – подати милостиню, нагодувати жебраків або бездомних тварин. Чим більше в цей день зробиш добра, тим більше до тебе повернеться добром

Іменини сьогодні святкують:

Макар, Богдан, Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир.