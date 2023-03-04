Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: день започаткувала неурядова організація GIPF у 2009 році. Близько трьох мільйонів дітей страждають від сексуальної експлуатації. За даними Міжнародної організації праці, майже мільйон осіб на рік стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях.Всесвітній день проти сексуальної експлуатації має за мету привернути уваги суспільства до цієї проблеми та підсилити захист дітей і жінок, котрі зазнали наруги.

Всесвітній день інженерії: 4 березня 1968 року представники 50 наукових і технічних асоціацій з усього світу зібралися під егідою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі для створення Всесвітньої федерації інженерних організацій (ВФІТО). Всесвітня федерація інженерних організацій є міжнародно визнаним і обраним лідером інженерної професії та співпрацює з національними та іншими міжнародними професійними інститутами як провідна професія в розвитку та застосуванні інженерних наук для конструктивного вирішення міжнародних і національних проблем на благо людства.

Міжнародний день людей, що носять окуляри: цей аксесуар постійно або іноді носить приблизно третина населення планети, яка так чи інакше страждає порушеннями зору. Однак окуляри можуть мати не лише практичне, а й естетичне значення. Часто вони стають прекрасним доповненням образу і стилю людини.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Польща і Литва – День Святого Казимира
  • Білорусь – День міліції
  • США – Національний день граматики; Національний день закусок; Національний день фунтового пирога

Цього дня у світі:

  • 1152 — Фрідріх I обраний наступним німецьким королем
  • 1386 — великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем
  • 1472 — магістратура Республіки Сієна затвердила статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює
  • 1493 — Папа Римський Олександр VI видав буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи
  • 1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України
  • 1789 — уведена в дію Конституція США і федеральний уряд розпочав діяльність за нинішньою системою правління
  • 1790 — адміністративна реформа поділила Францію на 83 департаменти
  • 1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі
  • 1837 — Чикаго отримало статус міста
  • 1849 — прийнята нова конституція Австрійської імперії; Буковину проголошено коронним краєм Габсбурзької імперії — герцогством Буковина
  • 1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;
  • 1877 — у Великому театрі в Москві пройшла прем’єра балету П. І. Чайковського “Лебедине озеро”
  • 1877 — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон; незалежно його винаходили Г’юз та Едісон
  • 1880 — нью-йоркська The Daily Graphic розмістила першу півтонову (а не гравіровану) репродукцію фотографії
  • 1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України
  • 1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини
  • 1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея “Попелюшка” — перший повнометражний анімаційний фільм
  • 1955 — невелика японська фірма “Sony”, новачок на ринку, почала випуск кишенькових транзисторних приймачів
  • 1966 — Джон Леннон заявив, що група “Beatles” стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в “біблійному поясі” (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи
  • 1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі
  • 1983 — у Вітебську ввели до ладу нову телевежу на Юрієвій горі
  • 1989 — створене українське товариство “Меморіал” імені Василя Стуса
  • 1990 — у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернативних засадах.
  • 1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів
  • 2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — “Вирлиця”
  • 2009 — Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира
  • 2013 — світова прем’єра українського фільму “Delirium” (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі “Фанташпорту”, Порту, Португалія
  • 2015 — вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників
  • 2018 — Отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам’ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією. Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

Прикмети:

  • Якщо 4 березня сонячний день – рік буде урожайний
  • Якщо завдасть снігу – трава пізно виросте
  • Над будинком чайка пролетить – скоро зійде лід.
  • Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою
  • Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде
  • Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою

Традиції:

  • Наші предки в цей день багато часу проводили на кухні – вважалося, що чим більше страв наготувати, тим багатшим стане дім
  • Також в цей день обов’язково пекли коровай і роздавали по шматочку всім домашнім, сусідам і подорожнім, які проходили повз. Крихти від короваю слід було кинути за спину для пташок
  • Також 4 березня належало зробити добру справу – подати милостиню, нагодувати жебраків або бездомних тварин. Чим більше в цей день зробиш добра, тим більше до тебе повернеться добром

Іменини сьогодні святкують:

Макар, Богдан, Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир.