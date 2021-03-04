4 березня світ відзначає День апельсинових котів, Всесвітній день математики, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1386 — великого князя Литовського Ягайла обрано польським королем.

1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України.

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.

1880 — в американській газеті “Нью-Йорк Дейлі Графік” опубліковано першу у світі репродукцію фотографії.

1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України.

1939 — німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини.

1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея “Попелюшка” — перший повнометражний анімаційний фільм.

1955 — фірма “Sony”, новачок на ринку, почала випускати кишенькові транзисторні приймачі.

1966 — Джон Леннон заявив, що група “Beatles” стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в “біблійному поясі” (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи.

1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі.

1989 — створене українське товариство “Меморіал” імені Василя Стуса.

1990 — у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтнернативних засадах.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква вшановує пам’ять апостолів Архипа і Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Святий Архип був учнем апостола Павла. Филимон з дружиною Апфією сповідували християнство і зробили зі свого помешкання молитовний будинок, де збиралися віряни і проводили служби.

Прикмети погоди:

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

Іменини у Філімона, Євгена, Макарія, Максима і Богдана.