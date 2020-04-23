Хворих на COVID-19 cвященників з Почаєва лікують у Києві: для киян готують резервні місця

У Києві в Олександрівській лікарні від COVID-19 лікуються чотири священики зі Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області.

Про це заявила глава департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі hromadske.

“За інформацією головного лікаря, на сьогодні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас в кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви вони. Але найбільшу кількість їх в Олександрівській лікарні”, – зазначила Гінзбург.

На питання, чому священиків з Тернопільської області повезли саме у лікарню в Києві, Гінзбург відповіла: “Я не можу пояснити”.

Вона також додала, що в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні вже немає вільних ліжок.

За словами Гінзбург, столичні лікарні не можна назвати кращими, так як всі установи, визначені для лікування COVID-19, забезпечені всім необхідним, “всюди проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні”.

(Дивитися відео з 27:00 хвилини, – ред.)

Раніше головний лікар Олександрівської клінічної міської лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в медустанові закінчуються місця для хворих на коронавірус, готуються резервні ліжка.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).