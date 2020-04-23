Хворих на COVID-19 cвященників з Почаєва лікують у Києві: для киян готують резервні місця

Про це заявила глава департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі hromadske.
“За інформацією головного лікаря, на сьогодні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас в кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви вони. Але найбільшу кількість їх в Олександрівській лікарні”, – зазначила Гінзбург.
На питання, чому священиків з Тернопільської області повезли саме у лікарню в Києві, Гінзбург відповіла: “Я не можу пояснити”.
Вона також додала, що в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні вже немає вільних ліжок.
За словами Гінзбург, столичні лікарні не можна назвати кращими, так як всі установи, визначені для лікування COVID-19, забезпечені всім необхідним, “всюди проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні”.
(Дивитися відео з 27:00 хвилини, – ред.)
Раніше головний лікар Олександрівської клінічної міської лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в медустанові закінчуються місця для хворих на коронавірус, готуються резервні ліжка.
Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).
“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
- У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
- У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.