У п'ятницю, 4 червня, в світі вшановують Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

Про це розповідають #Букви.

Ця дата відзначається в світі відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН.

Так, 19 серпня 1982 року на своїй надзвичайній спеціальній сесії з питання про Палестину Генеральна Асамблея, “будучи приголомшеною величезною кількістю безневинних палестинських і ліванських дітей”, котрі стали жертвами ізраїльсько-палестинського конфлікту, ухвалила відзначати кожного року 4 червня Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

“Сумна реальність така, що при виникненні збройних конфліктів найбільше страждають від наслідків військових дій найбільш вразливі члени суспільства – діти… Метою цього Дня є спроба відчути біль і страждання дітей усього світу, які піддаються фізичному і морально-психічному насильству. Цей День підтверджує зобов’язання ООН забезпечити захист їхніх прав”, – наголошують в Організації Об’єднаних Націй.

За даними ООН, шістьма найбільш поширеними правопорушеннями, що здійснюються стосовно дітей під час конфліктів, є: вербування і використання дітей у військових діях, вбивства, сексуальне насильство, викрадення, напади на школи і лікарні, а також відмова в наданні гуманітарного доступу до дітей.

Що сьогодні ще відзначають у світі

4 червня також відзначається Всесвітній день боротьби із карієсом.

Як зазначали в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, “карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі”. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Основними факторами ризику виникнення захворювань ротової порожнини є: їжа із високим вмістом цукру, куріння, вживання алкоголю, а також недостатні гігієна порожнини рота і догляд.

В Україні сьогодні також відзначають День господарських судів (відзначається з 1991 – з моменту створення арбітражних судів).

У Нідерландах сьогодні – День бабусь і дідусів, прабабусь та прадідусів, у Молдові – День банківського працівника, у Казахстані – День державних символів, у Фінляндії –День прапора сил оборони, в Угорщині – День національної єдності, в Естонії – День національного прапора, в Киргизії – День поминання.

Яке сьогодні церковне свято:

4 червня вшановується пам’ять мученика Василіска, котрий у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не бажав принести жертву язичницьким богам. У результаті, мученик був обезголовлений.

У народі 4 червня називали по-різному: День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день.

Цей день в історії:

1465 – турецькі війська захопили Афіни.

1500 — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит.

1783 – на ринковій площі у французькому місті Аннон відбулася перша публічна демонстрація повітряної кулі братів Монгольф’є. Куля, зроблена з полотна й паперу, піднялася на висоту 1830 м й пролетіла 1,6 км.

1800 – у Вашингтоні було завершено будівництво Білого дому, і до нього в’їхали перші мешканці – президент США Джон Адамс із дружиною.

1874 — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка.

1946 — Хуан Перон став президентом Аргентини.

1968 – замах на претендента на балотування в президенти США від Демократичної партії Роберта Кеннеді, брата Джона Кеннеді. У Роберта Кеннеді стріляли відразу після того, як він проголосив промову з приводу перемоги на попередніх виборах в лос-анджелеському готелі “Амбассадор”. Від отриманого вогнепального поранення він згодом помер.

1989 — акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян.

Прикмети на 4 червня:

• сильна роса вранці – буде багатий урожай;

• вітер дме з півночі – в найближчі дні опадів не буде;

• яка погода сьогодні – така вона буде в грудні.

День ангела відзначають: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія.