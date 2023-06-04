4 червня відзначається Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день людей, які подолали рак, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; в Україні - День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, День Господарських Судів України, День працівників місцевої промисловості та День працівників водного господарства. За церковним календарем вшановують пам’ять святого Василіска.

Джерело: #Букви.

Всесвітній день боротьби з карієсом. Проблема карієсу є актуальною для здоров’я кожної людини. Згідно з даними, саме карієс є найпоширенішою хворобою у світі. Від нього страждає 98% дорослого населення планети. Вперше подію відсвяткували 2013 року за ініціативи стоматологів.

Міжнародний день людей, які подолали рак. Припадає на першу неділю червня. Вперше важливу дату створили в США через гостру проблему всесвітнього масштабу, пов’язану із стрімким розповсюдженням смертельних захворювань на онкологію. У такий спосіб медичні спілки та організації закликають людей берегти себе і своїх рідних.

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля. Щороку припадає на першу неділю першого літнього місяця. Дату запровадили для поширення інформації про хворобу Вернейля — захворювання шкіри, яке діагностують сьогодні у 1% чоловіків та жінок по всьому світу. Започаткували подію 2012 року.

Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Започаткували його зовсім недавно — 2017 року. Головна мета полягає в тому, щоб донести до людей інформацію про шкоду, яку шкідники завдають фермерству і не тільки.

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Пам’ятний день запровадили рішенням Генасамблеї ООН під час одного зі спеціальних засідань з питань про Палестину, що відбулося 1982 року.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Скорботна дата була створена 2022 року після повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни.

День Господарських Судів України. Професійне свято було засноване на честь затвердження 1991 року закону “Про арбітражний (господарський) суд”. Господарські відносини є частиною життя кожної людини, адже щодня укладається чимало контрактів з купівлі-продажу, хтось вступає в право власності, тоді як інші втрачають його. Все це регулються господарським законодавством, а господарські суди займаються урегулюванням спорів між учасниками відносин.

День працівників місцевої промисловості, який завжди припадає на першу неділю першого літнього місяця. Свято присвячене всім трудівникам, які віддають здоров’я і сили задля добробуту українців. Як одна з галузей економіки місцева промисловість існує ще від 1934 року. Розвивалася вона поступово і з часом набула величезного значення для країни.

День працівників водного господарства. Дату офіційно створили указом президента України 18 березня 2003 року. Відтоді професійне свято щороку припадає на першу неділю першого літнього місяця. Вода — джерело усього живого на Землі, тому важливо з розумом використовувати ці ресурси. Працівники водного господарства відповідають за раціональне використання водних ресурсів, забезпечують підприємства і населення водою тощо.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Тонга – Національне свято Королівства Тонга. День проголошення Незалежності

Нідерланди – День бабусь і дідусів, прабабусь та прадідусів

Молдова – День банківського працівника

Казахстан – День державних символів

Фінляндія – День пам’яті Карла Густава Еміля Маннергейма і День прапора фінських сил оборони

Угорщина – День національної єдності

Естонія – День національного прапора

Гана – День пам’яті перевороту 1979 року

Киргизстан – День поминання

Цього дня у світі:

907 — завершення періоду правління в Китаї династії Тан

1070 — перша письмова згадка про сир Рокфор

1286 — Королівство Єрусалимське було об’єднане під владою короля Кіпра Генріха II

1500 — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським

1664 — Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк

1665 — Іспанська королева Марія Анна Австрійська (Mariana de Austria) підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські

1771 — Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску

1775 — 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала П.Текелі зруйнували Запорізьку Січ

1865 — в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда

1874 — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка

1921 — у Франції вперше представлено парфуми “Шанель” (“Chanel № 5”)

1942 — почалась битва за атол Мідуей, одна з найвидатніших битв 2-ї Світової війни

1944 — частини 5-ї армії США війська вступили до Рима

1946 — Хуан Перон став президентом Аргентини

1954 — Прем’єр-міністри Франції та В’єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір “про повну незалежність В’єтнаму”

1973 — новітній радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144 потерпів катастрофу під час демонстративного польоту на авіасалоні в Ле Бурже. Літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув, весь екіпаж загинув

1989 — акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян

1989 — залізнична катастрофа біля Уфи — найбільша в СРСР. Під час проходження двох пасажирських потягів відбувся вибух паливно-повітряної суміші, яка утворилася в результаті аварії на трубопроводі, що проходив за 900 метрів. Загинуло 575 чоловік (за іншими даними — 645), поранено понад 600

1992 — Дата прийняття герба Казахстану

2014 — Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону “Київська Русь”

Яке сьогодні церковне свято:

4 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Василіска. Жив він за часів правління імператора Максиміана, сповідував християнство, за що і був ув’язнений. Перебуваючи у в’язниці, почав Василіск готуватися до свого мученицького подвигу. Але раптом його відпустили, щоб він міг піти до рідного краю і попрощатися з сім’єю.

Повідомив чоловік рідним, що бачаться вони з ним востаннє. Дізнався правитель, що варта відпустила мученика, розізлився і наказав відразу скувати його руки кайданами та й посадити знову у темницю. Відбувся суд, на якому його змушували приносити жертви язичницьким богам, але він відмовився. За це його голову відсікли мечем, а тіло кинули до річки.

Прикмети:

Вранці сильна роса — буде багатий урожай.

Вночі чути спів соловейка — чекайте на ясну погоду.

Весело співають птахи — буде гарна погода.

Ввечері голосно кумкають жаби до вітру.

Навколо зірок чорні кола — буде негода.

Традиції:

У давнину наші предки святкували 4 червня день Ярила, який був богом природи і животворящих сил. Було прийнято прикрашати яскравими стрічками будинки і молоду березу.

А ще цей день в народі називали Волошковим або день Василіска. Зустрічали його в колі друзів та родини, розважали один одного веселими промовками, жартами, розповідями.

Іменини сьогодні святкують:

Володимир, Василіск, Данило, Макар, Іван, Павло, Михаїл, Софія.