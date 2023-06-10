Четверо дітей пережили авіакатастрофу на Амазонці, у якій загинуло троє дорослих, а потім 40 днів блукали в тропічних лісах, перш ніж їх знайшли живими колумбійські солдати.

Джерело: AP news

Група з чотирьох дітей їхала з матір’ю з амазонського села Араракуара до Сан-Хосе-дель-Ґуав’яре, коли літак розбився.

Катастрофа сталася вранці 1 травня, коли одномоторний гвинтовий літак Cessna з шістьма пасажирами та пілотом оголосив аварійну ситуацію через відмову двигуна.

Через деякий час літак зник з радарів і почалися шалені пошуки тих, хто вижив. Через два тижні після катастрофи, 16 травня, пошукова група знайшла літак у густому тропічному лісі та тіла трьох дорослих, які були на борту, але маленьких дітей ніде не було.

Зрозумівши, що вони можуть бути живі, колумбійська армія активізувала пошуки та відправила в цей район 150 солдатів із собаками. Їм також допомагали десятки волонтерів.

Під час пошуку в районі, де видимість сильно обмежена туманом і густим листям, солдати на вертольотах скидали ящики з їжею в джунглі, сподіваючись, що це допоможе дітям вижити. Рятувальники використовували динаміки, які включали повідомлення, записане бабусею братів і сестер, яке закликало їх залишатися на одному місці.

Під час пошуків солдати знайшли в джунглях невеликі підказки, які змусили їх повірити, що діти все ще живі, включаючи пару слідів, дитячу пляшку, підгузки та шматочки фруктів, які виглядали так, ніби їх покусали люди.

Про їх порятунок оголосили у п’ятницю, 9 червня. Президент Колумбії Густаво Петро відсвяткував цю новину. Він сказав, що сподівається поговорити з ними в суботу, і пізно в п’ятницю офіційні особи повідомили, що дітей доставили до Боготи, щоб перевірити їх у лікарні.





4 дитини пережили авіакатастрофу та 40 днів блукали в джунглях Амазонки // 3 фото

Не було оприлюднено подробиць про те, як чотирьом братам і сестрам у віці 13 років, 9 років, 4 роки та 11 місяців вдалося вижити самостійно так довго.

Густаво Петро назвав їх “прикладом виживання” і передбачив, що їхня ситуація “залишиться в історії”.