Про це повідомляє пресслужба Парламенту.

“Згідно зі статтею 83 Конституції України відкриття третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться 4 лютого 2020 року о 10 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України”, – йдеться в повідомленні.

16 січня Верховна Рада затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року.

Календарним планом передбачено 12 тижнів для пленарних засідань, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах – сім тижнів, для роботи народних депутатів з виборцями – п’ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду – 12 годин.