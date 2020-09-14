Компанія російського режисера Іллі Хржановского програла суд проти міністерства культури РФ з приводу рішення про невидачу прокатних ліцензій для 4 стрічок, знятих в межах проєкту "ДАУ".

Про це йдеться в матеріалах суду.

У листопаді 2019 року мінкульт РФ вирішив відмовити компанії “Феномен Філмз”, співзасновником якої є режисер і автор стрічок Ілля Хржановський, у видачі прокатних посвідчень на 4 фільми з проєкту. Йдеться про стрічки “ДАУ. Новый человек”, “ДАУ. Нора Сын”, “ДАУ. Саша Валера” та “ДАУ. Наташа”. Як повідомлялося раніше, в мінкульті РФ заявляли, що фільми “містять матеріали, що пропагують порнографію”.

“ДАУ. Наташа” був презентований на Берлінале. На сайті Берлінського кінофестивалю про ці фільми повідомляли, що вони містять “провокаційну розповідь про боротьбу за владу й любов” та “аналіз тоталітаризму”.

“Інтерфакс-Росія” пише, що режисер звертався з відкритим листом до керівництва мінкультури РФ з проханням видати прокатні посвідчення. Але там відмовилися переглядати рішення та запропонували митцю звернутись до суду.

Вже в лютому 2020 року компанія подала позов проти мінкульту до Арбітражного суду Москви з вимогою визнати рішення незаконним.

Після неодноразового перенесення судові розгляди почалися в червні. Завершилися вони 14 вересня. Суд постановив повністю відмовити позивачу у задоволені його вимог.

Представниця “Феномен Філмз” Дар’я Віоліна у коментарі ЗМІ повідомила, що наразі мотивувальну частину рішення суд не оголосив, тож причини відмови невідомі.

“Компанія” Феномен Филмз” має намір оскаржити рішення суду”, — наголосила Віоліна.

Зауважимо, інші стрічки, зняті у рамках проєкту “ДАУ”, отримали прокатні посвідчення і транслювалися в РФ.