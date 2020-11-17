Буде корисно власникам бізнесу, керівникам підприємств і відділів, маркетологам і відео-мейкера.
Серед спікерів компанії, які ви точно знаєте:
- Юлія Коляда, Head of Digital в Fedoriv Agency.
- Олег Сухомлин, Agency Development Manager UA в Google.
- Юлія Колесніченко, Partner Manager, Facebook.
- Іван Ляшенко, CMO в Parimatch.
- Валентин Гриценко, СМО і Стас Горленко, Head of Internet Marketing в Ajax Systems.
- Микита Сойма, Head of Digital Marketing в Comfy.
- Андрій Шатирко, засновник Shatyrko.
- Семен Кременюк, COO AIR Media-Tech та інші лідери думок.
Організатор конференції — агенція Netpeak. Генеральний спонсор заходу — AIR Brands.
Дата: 4 грудень
Формат: онлайн
Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією на сайті — https://dvconf.com.ua