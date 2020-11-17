Буде корисно власникам бізнесу, керівникам підприємств і відділів, маркетологам і відео-мейкера.

Серед спікерів компанії, які ви точно знаєте:

Організатор конференції — агенція Netpeak. Генеральний спонсор заходу — AIR Brands.

Дата: 4 грудень

Формат: онлайн

Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією на сайті — https://dvconf.com.ua