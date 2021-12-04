Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1991 – Після 2454 днів утримання ліванськими ісламістами звільнено останнього американського заручника у Бейруті – американського журналіста Террі Андерсона, голову близькосхідного корпункту агентства Associated Press.

1995 – Студія Apple Records випустила пісню “Free as a Bird” гурту “The Beatles”, записану Ленноном ще в 1977 році вже після її розпаду і передану його удовою Йоко Оно Полу Маккартні в 1994 році.

1995 – Компанії Netscape і Sun анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних веб-сторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні задовольнити інтереси користувачів інтернету.

1996 – З мису Канаверал (штат Флорида) запущено автоматичну космічну станцію “Mars Pathfinder”, яка 4 червня 1997 року, після подолання майже 500 мільйонів кілометрів, доставила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.

1999 – 59-річний Кліф Річард з піснею “Millennium Prayer” учотирнадцяте очолив хіт-парад Британії. За кількістю хітів серед виконавців світу він поступається лише Елвісу Преслі та The Beatles.

2002 – На 117-му році життя померла найстаріша мешканка Харкова та України Параска Натарова.

Сьогодні народилися:

34 рік – майстер сатури, давньоримський поет Персій;

1875 рік – австрійський поет Райнер Марія Рільке;

1898 рік – український філолог, дисидент, публіцист, автошляховик, інженер-мостобудівник Степан Кожум’яка;

1913 рік – винахідник телевізійного пульта та автор багатьох інших патентів Роберт Адлер;

1928 рік – американський астронавт, який був першою людиною, що облетіла Місяць, Джеймс Ловелл;

1932 рік – український педагог, хоровий диригент, народний артист України Олег Тимошенко;

1954 рік – кіноактор Григорій Гладій;

1963 рік – український спортсмен, один з найбільш видатних атлетів-стрибунів минулого століття Сергій Бубка;

1982 рік – тренер із самомотивації, людина без кінцівок Нік Вуйчич.

У християн 4 грудня – введення в Храм Пресвятої Богородиці. Святкується християнами східного обряду. Воно вважається одним з 12 найважливіших церковних свят. Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них дочка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

Іменини святкують: Олександр та Марія

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

морозний день – зима буде холодною і сніжною; яскраве сонце – погода буде хорошою; мороз – літо наступного року буде дуже спекотним.