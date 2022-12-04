4 грудня у світі святкують День інформатики та день замовлень подарунків Діду Морозу.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1991 – Після 2454 днів утримання ліванськими ісламістами було звільнено останнього американського заручника у Бейруті — американського журналіста Террі Андерсона, голову близькосхідного корпункту агентства Associated Press.

1995 – Студія Apple Records випустила пісню “Free as a Bird” гурту “The Beatles”, записану Ленноном ще в 1977 році вже після її розпаду і передану його удовою Йоко Оно Полу Маккартні в 1994 році.

1995 – Компанії Netscape і Sun анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні задовольнити інтереси користувачів інтернету.

1996 – З мису Канаверал (штат Флорида) запущено автоматичну космічну станцію “Mars Pathfinder”, яка 4 червня 1997 року, після подолання майже 500 мільйонів кілометрів, доставила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.

1999 – 59-річний Кліф Річард з піснею “Millennium Prayer” учотирнадцяте очолив хіт-парад Британії. За кількістю хітів серед виконавців світу він поступається лише Елвісу Преслі та The Beatles.

2002 – На 117-му році життя померла найстаріша мешканка Харкова та України Параска Натарова.

Релігійне свято:

У християн 4 грудня — введення в Храм Пресвятої Богородиці, у народі – Третя Пречиста. Святкується християнами східного обряду. Воно вважається одним з 12 найважливіших церковних свят. Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них дочка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

Що не можна робити:

Сьогодні не можна забагато веселитися та розважатися.

Також забороняється тяжка робота. Крім того, не можна шити, в’язати та вишивати.

У цей день можна укладати шлюби та вінчатися. Ця заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

Прикмети 4 грудня:

Морозний день — зима буде холодною і сніжною; яскраве сонце — погода буде хорошою; мороз — літо наступного року буде дуже спекотним

Вважається, що цього дня зима приходить на землю і остаточно вступає у свої права.

Іменини святкують: Олександр та Марія