В рамках заходу відбудуться змагання з різних видів спорту, а саме:
- Чемпіонат України зі стронгмену;
- Змагання з пауерліфтингу;
- Змагання з армспорту;
- Відкриті тренування з тхеквондо та черлідингу;
- Виступ гурту “Шпилясті кобзарі”;
- Змагання з веслування на концептах серед адаптивних атлетів, військовослужбовців та професіоналів.
Дата – 4 липня 2020 року
Час – 11:00
Місце – парк Муромець (х-парк), м. Київ.
В рамках фестивалю будуть і спроби встановлення рекордів України. А саме, Юрій Огоновський (м. Львів) у вправі Супер-Йок, Роман Грицеляк (м. Львів) у вправі Дамбл, Володимир Моісей (м. Бердянськ) – адаптивний рекорд у становій тязі.
Володимир Моісей – атлет із м. Бердянськ, який втратив руку в наслідок ДТП, яке сталося на дорозі через смерч.
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