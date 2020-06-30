Федерація стронгмену Україна спільно з Департаментом молоді та спорту КМДА організовує та проводить молодіжний фестиваль – "Стронг Геймс".

В рамках заходу відбудуться змагання з різних видів спорту, а саме:

Чемпіонат України зі стронгмену;

Змагання з пауерліфтингу;

Змагання з армспорту;

Відкриті тренування з тхеквондо та черлідингу;

Виступ гурту “Шпилясті кобзарі”;

Змагання з веслування на концептах серед адаптивних атлетів, військовослужбовців та професіоналів.

Дата – 4 липня 2020 року

Час – 11:00

Місце – парк Муромець (х-парк), м. Київ.

В рамках фестивалю будуть і спроби встановлення рекордів України. А саме, Юрій Огоновський (м. Львів) у вправі Супер-Йок, Роман Грицеляк (м. Львів) у вправі Дамбл, Володимир Моісей (м. Бердянськ) – адаптивний рекорд у становій тязі.

Володимир Моісей – атлет із м. Бердянськ, який втратив руку в наслідок ДТП, яке сталося на дорозі через смерч.

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