#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
5 червня в Азербайджані День меліоратора, в Данії – День Конституції і День Батька, в Ірландії – Червневе свято, в Казахстані – День еколога, в Колумбії – День подяки, а на Сейшелах – День визволення.
Всесвітній день навколишнього середовища
Це свято спрямоване на підвищення рівня свідомості у людей щодо їх взаємодії з природою. У цей день говорять про мінімізацію рівня викидів, переробку відходів, перехід на велосипеди та електромобілі, відмову від пластика і так далі.
Всесвітній день навколишнього середовища в світі відзначають з 1974 року. Саме 5 червня під час Стокгольмської конференції було прийнято відповідну резолюцію. Згідно з прийнятим документом кожна людина і кожна держава покликані сприяти безперервному процесу захисту та охорони навколишнього середовища від згубних впливів на екологію.
На сайті ООН сказано, що в 2020 році тема Дня присвячена збереженню біорізноманіття – невідкладної і суттєвої проблеми. Недавні події, починаючи з лісових пожеж в Бразилії, Сполучених Штатах Америки та Австралії і закінчуючи нашестям сарани в Східній Африці, а тепер і глобальна пандемія – демонструють взаємозалежність людини і природи, в якій вона існує. “Природа посилає нам сигнал”.
Православні свята 5 червня
У народі 5 червня згадується Леонтій Огірочник або Конопляник. У цей день саджали огірки і сіяли коноплі.
Православна церква в цей день святкує отримання мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського. Інші назви свята: “Леонтій”, “Леон/Леонтій Огірочник”, “Леон/Левон/Леонтій Конопляник”. Огірочником або Конопляником день в народі прозвали тому, що він вважався найбільш підходящим для посадки цих культур.
Згідно з церковним переказами, Святий Леонтій жив в 12 столітті і був єпископом Ростовським і Суздальським. Леонтій був добре освічений і начитаний, з молодих років відчував потяг до чернечого життя. Для подальшого навчання він відправився в Константинополь, де прийняв постриг. Повернувшись з Царгорода, Леонтій був висвячений в сан єпископа. У Ростові він боровся за християнську віру, але зустрів великий опір ідолопоклонників.
Народні прикмети на Левона Огірочника: що не можна робити
Після 5 червня не рекомендується сіяти будь-які овочі. Вважається, що після цієї дати посіви не принесуть врожаю.
Цікаво, що в цей день огірки саджали таємно від усіх. Найпершу розсаду або насіння закопували так, щоб ніхто не бачив, і виголошували при цьому заговорені слова на багатий урожай. Якщо цього не зробити – урожай буде невеликим або взагалі не виросте.
Також цей день називали Конопляник, оскільки в багатьох місцях на Левона сіяли коноплі. Сівши коноплі проводився з певним ритуалом. У мішки з насінням, приготованими для сівби, ховали яйця, збережені з Пасхи, а разом з ними і свіжі, запечені напередодні в шкаралупі. Великоднє яйце закопували в землю на початку сівби, а шкаралупа від запечених яєць розкидали по полю після закінчення сівби. При цьому примовляли: “Роди, Боже, коноплі білі, як яйце”.
Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.
- Багато оводів 5 червня – буде багатий урожай.
- Якщо на Леонтія по землі до сходу сонця розповзається туман, то потрібно очікувати швидкої негоди.
- Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
- Горлиці заворкотали, значить настав час сіяти коноплі.
- Багато мошок і комарів – до сухої і теплої погоди.
- Трава зранку дуже сильний аромат видає – значить, чекайте дощу днем.
- Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.
- Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився цього дня.
Що не можна робити:
- Сьогодні очікується повний місяць, тому не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.
- Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.
- Також не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.
5 червня: цей день в історії
754 – натовпом німецьких язичників убито англійського християнського проповідника, одного з хрестителів Німеччини Боніфацій, який став одним з найбільш шанованих християнських святих.
1744 – в Петербурзі заснована Порцеліновая мануфактура, одне з найстаріших в Європі фарфорових виробництв.
1783 – французькі винахідники брати Монгольф’є у рідному містечку Анноні запустили на висоту 500 м перший в світі тепловий аеростат (повітряна куля).
1849 – Данія проголошена конституційною монархією, заснований двопалатний парламент, що формується на основі загальних виборів.
1873 – під тиском Англії закрито Занзібарський ринок рабів, найбільший в світі.
1876 - проведено перше заседанів Верховного суду Канади.
1881 – засновано Російське хірургічне товариство ім. Пирогова Н. І.
1940 – в Канаді заборонена діяльність 16 організацій, включаючи фашистів і комуністів.
1950 – президент США Трумен підписав закон про виділення 3,121 мільярда доларів на американську допомогу іноземним державам (включаючи план Маршалла).
1957 – дослідник наркотиків доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) пропонує АМА перевіряти атлетів на допінг.
1977 – у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II.
1981 – вченими американського Центру з контролю захворювань був відкритий і вперше описаний вірус імунодефіциту людини.
2006 – Сербія проголосила незалежність. Державне об’єднання Сербія і Чорногорія остаточно ліквідовано.
2009 – суд Каліфорнії виніс смертний вирок Реймонд Лі Ойлером, яке здійснило 20 підпалів лісів.
2010 – фахівці NASA припустили, що американська автоматична міжпланетна станція Кассіні виявила на супутнику Сатурна Титані ознаки життя.
2010 – в Португалії вступив в силу закон про одностатеві шлюби.
Іменинники 5 червня
1718 – Томас Чиппендейл, англійська мебляр, творець унікальних меблів стилю рококо.
1723 – Адам Сміт, англійський економіст і філософ.
1798 – Олексій Львів, генерал, скрипаль і композитор, автор гімну Російської Імперії “Боже, царя храни!”
1850 – Пет Гарретт, американський шериф, який застрелив знаменитого бандита Біллі Кіда.
1883 – лорд Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст і політичний діяч, засновник кейнсіанства.
1894 – Рой Герберт Томсон, канадський медіамагнат, засновник Thomson Corporation.
1898 – Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.
1900 – Денніс Габор, англійський фізик угорського походження, основоположник голографії, лауреат Нобелівської премії (1971).
1941 – Барбара Брильська, польська актриса театру і кіно, лауреат Державної премії СРСР (1977).
Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.