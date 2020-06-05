У п'ятницю, 5 червня, в світі відзначають День навколишнього середовища, коли прийнято говорити про екологію та питання захисту природного фонду.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

5 червня в Азербайджані День меліоратора, в Данії – День Конституції і День Батька, в Ірландії – Червневе свято, в Казахстані – День еколога, в Колумбії – День подяки, а на Сейшелах – День визволення.

Всесвітній день навколишнього середовища

Це свято спрямоване на підвищення рівня свідомості у людей щодо їх взаємодії з природою. У цей день говорять про мінімізацію рівня викидів, переробку відходів, перехід на велосипеди та електромобілі, відмову від пластика і так далі.

Всесвітній день навколишнього середовища в світі відзначають з 1974 року. Саме 5 червня під час Стокгольмської конференції було прийнято відповідну резолюцію. Згідно з прийнятим документом кожна людина і кожна держава покликані сприяти безперервному процесу захисту та охорони навколишнього середовища від згубних впливів на екологію.

На сайті ООН сказано, що в 2020 році тема Дня присвячена збереженню біорізноманіття – невідкладної і суттєвої проблеми. Недавні події, починаючи з лісових пожеж в Бразилії, Сполучених Штатах Америки та Австралії і закінчуючи нашестям сарани в Східній Африці, а тепер і глобальна пандемія – демонструють взаємозалежність людини і природи, в якій вона існує. “Природа посилає нам сигнал”.

Православні свята 5 червня

У народі 5 червня згадується Леонтій Огірочник або Конопляник. У цей день саджали огірки і сіяли коноплі.

Православна церква в цей день святкує отримання мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського. Інші назви свята: “Леонтій”, “Леон/Леонтій Огірочник”, “Леон/Левон/Леонтій Конопляник”. Огірочником або Конопляником день в народі прозвали тому, що він вважався найбільш підходящим для посадки цих культур.

Згідно з церковним переказами, Святий Леонтій жив в 12 столітті і був єпископом Ростовським і Суздальським. Леонтій був добре освічений і начитаний, з молодих років відчував потяг до чернечого життя. Для подальшого навчання він відправився в Константинополь, де прийняв постриг. Повернувшись з Царгорода, Леонтій був висвячений в сан єпископа. У Ростові він боровся за християнську віру, але зустрів великий опір ідолопоклонників.

Народні прикмети на Левона Огірочника: що не можна робити

Після 5 червня не рекомендується сіяти будь-які овочі. Вважається, що після цієї дати посіви не принесуть врожаю.

Цікаво, що в цей день огірки саджали таємно від усіх. Найпершу розсаду або насіння закопували так, щоб ніхто не бачив, і виголошували при цьому заговорені слова на багатий урожай. Якщо цього не зробити – урожай буде невеликим або взагалі не виросте.

Також цей день називали Конопляник, оскільки в багатьох місцях на Левона сіяли коноплі. Сівши коноплі проводився з певним ритуалом. У мішки з насінням, приготованими для сівби, ховали яйця, збережені з Пасхи, а разом з ними і свіжі, запечені напередодні в шкаралупі. Великоднє яйце закопували в землю на початку сівби, а шкаралупа від запечених яєць розкидали по полю після закінчення сівби. При цьому примовляли: “Роди, Боже, коноплі білі, як яйце”.

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня – буде багатий урожай.

Якщо на Леонтія по землі до сходу сонця розповзається туман, то потрібно очікувати швидкої негоди.

Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Горлиці заворкотали, значить настав час сіяти коноплі.

Багато мошок і комарів – до сухої і теплої погоди.

Трава зранку дуже сильний аромат видає – значить, чекайте дощу днем.

Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.

Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився цього дня.

Що не можна робити:

Сьогодні очікується повний місяць, тому не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

Також не варто починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

5 червня: цей день в історії

754 – натовпом німецьких язичників убито англійського християнського проповідника, одного з хрестителів Німеччини Боніфацій, який став одним з найбільш шанованих християнських святих.

1744 – в Петербурзі заснована Порцеліновая мануфактура, одне з найстаріших в Європі фарфорових виробництв.

1783 – французькі винахідники брати Монгольф’є у рідному містечку Анноні запустили на висоту 500 м перший в світі тепловий аеростат (повітряна куля).

1849 – Данія проголошена конституційною монархією, заснований двопалатний парламент, що формується на основі загальних виборів.

1873 – під тиском Англії закрито Занзібарський ринок рабів, найбільший в світі.

1876 ​​- проведено перше заседанів Верховного суду Канади.

1881 – засновано Російське хірургічне товариство ім. Пирогова Н. І.

1940 – в Канаді заборонена діяльність 16 організацій, включаючи фашистів і комуністів.

1950 – президент США Трумен підписав закон про виділення 3,121 мільярда доларів на американську допомогу іноземним державам (включаючи план Маршалла).

1957 – дослідник наркотиків доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) пропонує АМА перевіряти атлетів на допінг.

1977 – у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II.

1981 – вченими американського Центру з контролю захворювань був відкритий і вперше описаний вірус імунодефіциту людини.

2006 – Сербія проголосила незалежність. Державне об’єднання Сербія і Чорногорія остаточно ліквідовано.

2009 – суд Каліфорнії виніс смертний вирок Реймонд Лі Ойлером, яке здійснило 20 підпалів лісів.

2010 – фахівці NASA припустили, що американська автоматична міжпланетна станція Кассіні виявила на супутнику Сатурна Титані ознаки життя.

2010 – в Португалії вступив в силу закон про одностатеві шлюби.

Іменинники 5 червня

1718 – Томас Чиппендейл, англійська мебляр, творець унікальних меблів стилю рококо.

1723 – Адам Сміт, англійський економіст і філософ.

1798 – Олексій Львів, генерал, скрипаль і композитор, автор гімну Російської Імперії “Боже, царя храни!”

1850 – Пет Гарретт, американський шериф, який застрелив знаменитого бандита Біллі Кіда.

1883 – лорд Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст і політичний діяч, засновник кейнсіанства.

1894 – Рой Герберт Томсон, канадський медіамагнат, засновник Thomson Corporation.

1898 – Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

1900 – Денніс Габор, англійський фізик угорського походження, основоположник голографії, лауреат Нобелівської премії (1971).

1941 – Барбара Брильська, польська актриса театру і кіно, лауреат Державної премії СРСР (1977).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, ​​Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.