У середу, 4 червня, у всьому світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Також в цей день наші пращури вшановували пам'ять святого Василіска.

У Казахстані сьогодні День державних символів, в Киргизії – День поминання, в Тонга – День незалежності, в Естонії – День прапора, у Фінляндії – День оборонних сил, в Молдові – День банківського працівника, а в США – День сім’ї.

Також варто зазначити, що в штаті Алабама (США) сьогодні день пам’яті про історичну особу – Джефферсона Девіса.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

Це свято було засновано Організацією Об’єднаних Націй (ООН) після випадку, коли в Бейруті внаслідок нальоту ізраїльської авіації через політичний конфлікт загинуло безліч дітей. Пам’ятний день було започатковано в 1982 році.

Наліт стався через замах на життя Шломо Аргова, посла Ізраїлю в Великобританії.

Наліт ініціювала терористична організація Абу Нідаль в ніч з 3 на 4 червня 1982 року.

Генеральна Асамблея ООН, “будучи приголомшеною величезною кількістю безневинних палестинських і ліванських дітей – жертв актів агресії Ізраїлю”, постановила відзначати 4 червня як Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

“Воюючі сторони переходять усі мислимі межі по відношенню до дітей. Я закликаю припинити військові дії проти дітей. Такий закон війни, і ті, хто його порушили, повинні бути притягнуті до відповідальності”, – йдеться в посланні виконавчого директора ЮНЕСКО Генрієтти Фор.

День пам’яті Джефферсона Девіса, США

Джефферсон Фініс Девіс (Jefferson Finis Davis) – американський військовий і політичний діяч, перший і єдиний президент Конфедеративних Штатів Америки під час Громадянської війни в США. Американці знають Джефферсона, як солдата, міністра, сенатора, плантатора і прихильника рабства. Його головна перевага – примирення Півдня і Півночі, зі збереженням поваги з боку жителів півдня.

У південних штатах США є велика кількість пам’ятників історичному діячеві. Найбільший з них – бетонний обеліск заввишки 107 м, розташований в Державному історичному музеї Джефферсона Девіса в Фервью, штат Кентуккі.

Також на території США є шосе Джефферсона Девіса – трансконтинентальна автомагістраль, що проходить по південних штатах. Фрагменти цього шосе в Вірджинії, Алабамі та інших штатах досі носять ім’я Джефферсона Девіса.

Зображення Девіса було на кількох поштових марках, банкнотах КША вартістю 50 доларів, а також на купюрі номіналом 50 центів.

У кількох штатах відзначається “День народження Джефферсона Девіса”. 3 червня, в день його народження, це свято відзначається у Флориді, Кентуккі, Луїзіані і Теннессі.

Церковні свята 4 червня

Цей день наші пращури називали Василісків або Солов’їний, згадуючи про мученика Василіска, племінника Феодора Тирона.

Варто не плутати двох Василісків. Перший – християнський мученик, а другий – жахливий змій з гребенем на голові в форму діадеми. Говорили, що він може вбити все живе тільки поглядом або подихом. Це чудовисько боїться тільки крику півня або відображення в дзеркалі. Також говорили, що якщо в цей день, 4 червня, не зібрати всі яйця з курника і не зварити їх, то з одного з них може вилупитися Василіск.

У цей день було не прийнято орати і сіяти, інакше на полі виростуть тільки волошки і полин. Також наші предки говорили, що 4 червня не можна сіяти жито, інакше на поле може прийти Василіск, після чого в село прийде справжня біда: поля висохнуть, з колодязів піде вода, дівчата почнуть хворіти і дурніти.

Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали в воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастю, якщо плаває – до радісних подій.

Прикмети на Василіска

Цей день також називають Соловїним. В цей час птахолови підслуховували солов’їв для вилову.

Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.

Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Птахи весело співають – на гарну погоду.

Якщо з’явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати хороший урожай огірків.

Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.

Чорні кола навколо зірок – до негоди.

Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться в самий найближчий час.

4 червня: цей день в історії

1665 – іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Островів Злодіїв, відкритих Магелланом, в Маріанські.

1716 – в Луїзіану (Північна Америка) вперше привезли африканських рабів.

1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому, і в нього в’їхали перші мешканці: президент Джон Адамс з дружиною.

1817 – урядовим указом Одесі надано статус вільного міста.

1856 – заснована Третьяковська галерея.

1896 – випробування першого автомобіля, побудованого Фордом, було затримано на годину, так як виявилося, що автомобіль ширше, ніж двері цеху, в якому його створювали.

1908 – прах письменника Еміля Золя перенесено в Пантеон.

1917 – в Колумбійському університеті (Нью-Йорк) вперше вручили Пулітцерівську премію.

1925 – засновано автомобільний концерн “Крайслер”.

1950 – в Південній Африці з прийняттям кількох законів склалася державна система апартеїду. Поправка до закону про аморальність 1949 року заборонила статеві стосунки між європейцями і кольоровими. Закон про реєстрацію населення вимагав обов’язкову реєстрацію щодо приналежності до групи білих, кольорових або африканців. Закон про райони проживання встановив механізм утворення ізольованих зон, в яких дозволялося проживання особам однієї расової групи. Закон про придушення комуністичного руху надав міністру юстиції широкі повноваження для переслідування.

1956 – держдепартамент США опублікував “секретну” доповідь М. С. Хрущова на XX з’їзді КПРС “Про культ особи і його наслідки”.

1969 – в Ізраїлі прийнято закон, згідно з яким національна валюта повинна називатися шекелем.

1975 – “Роллінг Стоунз” стали першою західною рок-групою, яка отримала гонорар за випуск своїх пісень в СРСР.

2000 – уряд Шрі-Ланки скасував заборону на проведення демонстрацій в країні.

2010 – відбувся перший запуск ракети-носія “Фалькон-9” з мису Канаверал.

Іменинники 4 червня

469 до н. е. – Сократ, давньогрецький філософ.

1738 – Георг III Ганноверський, король Великобританії (1760-1801).

1744 – Патрік Фергюсон, британський офіцер, учасник Війни за незалежність США.

1907 – Розалінд Расселл, американська актриса, володарка п’яти премій “Золотий глобус”.

1975 – Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка “Оскара” і трьох “Золотих глобусів”.

1976 – Олексій Навальний, російський юрист, політичний і громадський діяч.

У цей день привітання з днем ​​янгола приймають Василь (Василіск), Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія.