Учасники першого в історії Kharkiv MeetDocs Національного конкурсу, конкурсу "Бардак", пітчингу та позаконкурсні покази — кінофестиваль оголосив програму.

Цьогоріч міжнародний кінофестиваль Kharkiv Meet Docs триватиме майже тиждень — з 26 до 31 жовтня. Кінофестиваль пройде у змішаному онлайн- і офлайн-форматі. Онлайн-частина пройде з 26 по 29 жовтня. Офлайн-частина відбудеться в Харкові з 29 по 31 жовтня.

2 світові прем’єри, 4 українські й 8 харківських — на фестивалі буде представлено 25 повнометражних і 47 короткометражних картин.

Вперше за підтримки Українського культурного фонду онлайн пройде Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, вироблених в Україні або в копродукції. Кожен фільм буде доступний для перегляду дві доби.

Переможця визначає журі у складі режисерки й драматургині Наталі Ворожбит, режисера Сергія Буковського та кіноменеджерки, членкині Ради з державної підтримки кінематографії Людмили Горделадзе.

Переможець отримає грошовий приз у 30 000 гривень від Агенції креативних індустрій та комунікацій “ПотомуЧто”, приз фестивалю за найкращий фільм Національного конкурсу й сертифікат на навчання в Академії Dronarium на курс “Підготовка операторів БПЛА” від партнера призу Dronarium.

Також шляхом глядацького голосування буде визначений володар призу глядацьких симпатій. Окрім самої статуетки переможець отримає сертифікат на технічне забезпечення зйомок на суму 30 000 гривень від спонсора призу глядацьких симпатій, компанії Patriot Rental.

Дизайн призів переможцям Національного конкурсу розроблений студією Aza Nizi Maza.

Учасники Національного конкурсу:

“Зарваниця” / New Jerusalem, режисери Ярема Малащук і Роман Хімей, 2019, Україна;

“Поїзд „Київ-Війна“” / Train “Kyiv-War”, режисер Корній Грицюк, 2020, Україна;

“Вторгнення на Байконур” / Breaking into Baikonur, режисер Ангел Ангелов, 2020, Україна (світова прем’єра);

“Бєс” / Demon, режисер Єгор Трояновський, 2020, Україна;

Not Alone, режисерка Сніжана Гусаревич, 2020, Україна (світова прем’єра);

War Note, режисер Роман Любий, 2020, Україна.

Також за підтримки Українського культурного фонду онлайн відбудеться вдруге конкурс дитячого соціального відео та конкурс українського короткометражного незалежного кіно “Бардак”.

Учасники онлайн-конкурсу “Бардак”:

“Так мут співати”, реж. Анна Ютченко і Діана Горбань;

“Втома”, реж. Валентина Гетьман;

BRAVE FACTORY, реж. Andrew AJ і Tina AJ;

“Сильні духом”, реж. В’ячеслав Бігун;

“Родима Пляма”, реж. Марія Шевченко;

“Лёгкость бытия”, реж. Сергій Хорольський і Дарина Юсикова;

“Я, робот”, реж. Роман Бордун;

“2014”, реж. Мирослава Трофимчук і Ганна Гладка;

The Dark Waves of Styx, реж. Сергій Касторних;

“Атомна осінь”, реж. Устин Данчук;

“Ефект бакенбарда”, реж. Станіслав Лозовський;

The Coin, реж. Орест Смілянець;

AESTHETIC OF EAS, реж. Kristina Borhes;

“„Дворнік“ під грушею”, реж. Костянтин Пироженко;

Blessed, реж. Катерина Цвігун;

#LIKE4LIKE, реж. Сергій Мисак;

One More Day, реж. Олександр Шимко;

GIVE PLANET A CHANCE, реж. Андрій Капля;

Actors and actresses, реж. Корній Грицюк;

Oliva sky, реж. Andrew Ostrikovskiy;

Immigrant Holdem, реж. Слава Бабенков;

“Липа”, реж. Тетяна Усова;

“Правозахисні окуляри”, реж. Андрій Островський;

“Монетка щастя”, реж. Еліна Пупіна;

Mr. Bean and sport, реж. Олександр Букрєєв. Офлайн-частина фестивалю відбудеться у Харкові з 29 по 31 жовтня за підтримки Федерального міністерства іноземних справ Німеччини та Державного агентства України з питань кіно. 31 жовтня у Великій залі Театрально-концертного центру (вул. Сумська, 25) втретє відбудеться пітчинг документальних повнометражних кінопроєктів (Україна або копродукція).

Переможець отримає приз — MacBook. Крім того, компанія Star Media, головний партнер індустрійної секції, вибере проєкт, який отримає скрипт-докторінг.

Пітчингу передуватиме денний інтенсив від продюсерів Фелікса Крігсхайма і Наталії Лібет, а також проєктного менеджера міжнародної платформи B2B Doc — Baltic to Black Sea Documentary Network Алекса Ширяєва.

Учасники пітчингу:

“Навмисна брехня”, режисер Олексій Радинський, продюсер Любов Кнорозок;

“Фото на пам’ять”, режисери Ольга Черних, Регіна Мар’яновська-Девидзон, продюсер Олексій Гладушевський;

“Деміург”, режисерка Ольга Семак, продюсери Олена Семак, Олександр Течинський;

“Тренер-батько. Виховані боксом”, режисер Олексій Савелов, продюсерка Надія Грачова;

“Швидка на переферії”, режисер Дмитро Грешко, продюсерка Поліна Герман;

“Ночами море світиться”, режисерка Світлана Ліщинська, продюсерка Надія Грачова;

“Повторюй за мною”, режисерка та продюсерка Любовь Дуракова;

“ЄвроДонбас”, режисер Корній Грицюк, продюсерка Анна Паленчук;

“Зовсім не страшний фільм”, режисерка Стрий Єлизавета, продюсерка Оксана Іванців;

“Рівень кохання”, режисерка Тетяна Дородніцина, продюсерка Оксана Іванців.

До позаконкурсної програми увійшли 12 ігрових і документальних картин.

Фільмом-відкриттям 29 жовтня стане “Атлантида” Валентина Васяновича, яку висунуто на здобуття премії “Оскар” від України.

Картину представлять сам режисер і виконавці головних ролей Андрій Римарук, Людмила Білека та Василь Антоняк.

Також режисер проведе напередодні public talk для харків’ян.

Фільмом-закриттям стануть “Номери” Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва. Світова прем’єра стрічки, над якою Сенцов працював у російській в’язниці, відбулася цього року на Берлінському кінофестивалі. Крім того, Ахтем Сеітаблаєв проведе творчу зустріч і розкаже про поєднання режисерської й акторської професії.

Також до ігрової секції MeetNonDocs увійшли картини Дар’ї Онищенко “Забуті” та “Парфенон” Мантаса Кведаравічуса.

До документальної позаконкурсної програми увійшли картини, що будуть вперше показані в Україні.Чимало фільмів цьогоріч присвячені жінці — і як головній героїні, і як творцю. Це кінострічки про жінок і зняті жінками. Адже наш фестиваль не лише виступає за гендерну рівність, але й за належні права та рівні можливості роботи для жінок у кіноіндустрії.



Позаконкурсна програма документальних фільмів:

“Будинок”, Режисерки Тетяна Кононенко, Матільда Местер, Німеччина, Україна / 2019 / 93’ (спеціальний безкоштовний показ картини про Держпром — символ Харкова та шедевр конструктивізму);

“Для Сами”, Режисерка Ваад аль-Катеб, Великобританія, Сирія / 2019 / 100’;

“Земля блакитна, ніби апельсин”, Режисерка Ірина Цілик, Україна, Литва / 2020 / 74’;

“В.Сильвестров”, Режисер Сергій Буковський, Україна / 2019 / 156’;

“Гаражанє”, Режисерка Наталія Єфімкіна, Німеччина / 2020 / 95’;

“У пошуках Саллі”, Режисерка Тамара Давіт, Канада / 2020 / 78’;

“Для когось іншого”, Режисер Свен Блюм, Швеція / 2020 / 90’;

“Коли осяде пил”, Режисер Джон Аппел, Нідерланди / 2019 / 78’.

Також 30 жовтня відбудеться показ фільмів конкурсу “Бардак” офлайн.

До програми увійшли такі картини: