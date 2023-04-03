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4 квітня Фінляндія приєднається до НАТО

3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня.

Понеділок, 3 квітня 2023, 21:34
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Про це повідомляє Reuters.

Усі 30 держав-членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу.

У вівторок у штаб-квартирі НАТО вперше підіймуть прапор Фінляндії.

Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і для НАТО в цілому, — зазначив генсекретар у Брюсселі. Завдяки цьому безпека Швеції також покращиться”.

Є сподівання, що Швеція вступить до НАТО ще до наступного саміту альянсу, який пройде у Вільнюсі 11 та 12 липня, повідомила на брифінгу у Брюсселі постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Інші традиційно нейтральні держави, такі як Австрія та Ірландія, досі не виявляли бажання розпочати діалог про вступ до НАТО, зазначила Сміт. Вона наголосила, що альянс продовжує політику відкритих дверей, а членство України та Грузії – “лише питання часу”.

23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.

Фінляндія оголосила про свій намір приєднатися до НАТО в травні 2022 року разом зі Швецією після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило дві країни відмовитися від свого давнього позаблокового статусу.

НАТО проводить політику “відкритих дверей”, тобто будь-яка країна може бути запрошена приєднатися, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи установчого договору блоку. Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка держава-член може накласти вето на приєднання нової країни.

Теги: вступ до НАТО, НАТО, Столтенберг, Фінляндія, альянс

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