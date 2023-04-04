4 квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням, Всесвітній день моркви, Всесвітній день щура, Міжнародний день бродячих тварин, День вебмайстра, День вітаміну C, День "Обійми газетяра" та День створення НАТО. Християни сьогодні вшановують священномученика Василя.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням: міни – це страшна та підступна зброя, яка вбила чи покалічила безліч осіб. 8-го грудня 2005-го року, на рівні Генеральної Асамблеї ООН була прийнята резолюція №A/RES/60/97, в якій висловлюється глибока стурбованість і занепокоєність масштабними гуманітарними проблемами і питаннями в галузі розвитку, викликаними наявністю цієї грізної зброї – мін і вибухонебезпечних пережитків війн і військових конфліктів. У даній резолюції підкреслюється необхідність посилення уваги з боку держав, котрі зіштовхуються з мінної загрозою, а також проводиться відвертий заклик до країн, громадських і не урядових організацій з метою запобігання подальшого використання мін та інших аналогічних небезпечних вибухових пристроїв.

Всесвітній день моркви: цю подію почали відзначати з 2003 року. Мета святкування – наголосити на користі моркви для здоров’я. Святкові заходи включають популяризацію вживання моркви і рецептів на її основі.

Всесвітній день щура: щорічно 4 квітня, починаючи з 2003 року, відзначається незвичайне свято – Всесвітній день щура (World Rat Day), створене для привернення уваги до цієї неординарної тварини та покликане об’єднати любителів декоративних щурів в усьому світі.

Міжнародний день бродячих тварин: цей день ініційований, щоб показати співчуття, турботу, а також вжити заходів для бродячих тварин по всій нашій планеті.

День вебмайстра: дата святкування обрана на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Подія виникла у 2010 році.

День вітаміну C: 4 квітня світ відзначає День вітаміну C, також відомого як аскорбінова кислота. Це одна з основних органічних речовин, необхідних для нормального функціонування організму людини.

День “Обійми газетяра”: Хоча походження свята досі незрозуміле, спочатку цей день відзначали як Національний день “Обійми газетяра” у США. За деякими даними, святкування цього дня можна простежити щонайменше до 1998 року. Пізніше назву було змінено, щоб зробити її більш інклюзивною, оскільки сфера журналістики та новин надзвичайно різноманітна.

День створення НАТО: НАТО – це міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права, мирного розв’язання суперечок і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Сенегал – Національне свято Республіки Сенегал (День Незалежності)

Гонконг, Тайвань – День захисту дітей

Ангола – День миру

США – День інформування про шкоду наркотиків. День шкільного бібліотекаря. Національний день Кордон блю

Молдова – День жалоби за загиблими в Україні

Цього дня у світі:

1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.

1147 — суздальський князь Юрій Долгорукий улаштував у Москві великий бенкет на честь свого союзника, князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Перша літописна згадка про Москву.

1460 — засновано найстаріший у Швейцарії Базельський університет.

1768 — Філіп Естлі створив перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні.

1785 — англійський винахідник Едмунд Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.

1794 — у ході Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.

1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.

1887 — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.

1900 — поблизу грецького острова Антикітера водолазами знайдений Антикітерський механізм — античний прилад для розрахунку руху небесних тіл.

1925 — Юліус Шрек отримав завдання створити новий підрозділ для персональної охорони Гітлера, названий від нім. SchutzStaffel — “Захисні загони”.

1932 — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділив вітамін C. Честь цього відкриття також приписують Альберту Сент-Дьйорді.

1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО)

1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 “Оскарів” дісталося фільму “Бен-Гур”. Це досягнення зумів повторити тільки фільм “Титанік”.

1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту “Бітлз”. Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.

1969 — лікарі Техаського інституту серця в Х’юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснили першу клінічну імплантацію штучного серця.

1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.

1975 — Білл Гейтс та Пол Аллен заснували компанію Microsoft.

1983 — перший політ американського космічного шатла “Челленджер”.

1998 — у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі.

2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії

2007 — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса “БЦ Парус”.

Яке сьогодні церковне свято:

4 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Василя. Жив він у IV столітті і зазнав сильних страждань через свою віру. В Анкарі Василь був пресвітером за часів імператора Юліана Відступника. Наказав останній начальнику міста схопити Василя і мучити його, щодня відрізаючи частину шкіри. Через такі тортури через декілька днів шкіра вже висіла клаптями.

Таке страшне покарання священномученик Василь отримав через те, що звинуватив правителя у відступництві перед Богом та передбачив тому швидку смерть. Наприкінці його тіло пронизали залізними прутами і Василь помер.

Прикмети:

В калюжах купаються птахи — буде потепління.

Ворони опускають крила і найоржуються — до злив.

Каламутне небо і дрібні хмари — погода погіршиться.

Сонце сходить і має червоні кола — буде багатий урожай.

Традиції:

Наші предки 4 квітня ставали до будівництва будинку. Для цього намагалися спостерігати за струмками — не будували там, куди вони стікали, тому що стіни будуть неміцними.

4 квітня традиційно пекли калачі у формі Сонця, пригощали ними сусідів, бажаючи їм добробуту.

Іменини сьогодні святкують:

Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфуса, Таїсія.