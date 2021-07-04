Сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це розповідають #Букви.

День встановлено згідно з указом президента України Петра Порошенка від 12 червня 2015 року і відзначаються у першу неділю липня.

Військово-морські сили України забезпечують захист морських рубежів нашої держави та гідно представляють нашу країну у міжнародному військово-морському співробітництві. Військовослужбовці ВМС виконують бойові завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Вперше День ВМС України відзначили у Севастополі 1 серпня 1997 року. Тоді на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, підняли військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту “Море-96” (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року.

Згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-Морських Сил почали відзначати у першу неділю липня. З 2012-го – в останню неділю липня. У 2015 році повернулися до святкування Дня в першу неділю липня.