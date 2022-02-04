Сьогодні у світі відзначають День людського братерства та День боротьби проти раку. У Пекіні (Китай) відбудеться відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор, США святкують національний день сімейного супу, в Таїланді – фестиваль квітів, а в Шрі-Ланці – День незалежності.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха

1719 – Петро видає указ про проведення першого перепису населення Російської імперії

1793 – Другий поділ Польщі, внаслідок якого Волинь та Поділля долучені до Російської імперії

1824 – Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші

1861 – Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки

1906 – департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців

1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем’єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта

1944 – у Парижі відбулася прем’єра Антигони Жана Ануя

1945 – у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція

1971 – оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс

1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово

1998 – в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом

2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України

2009 – Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці.

Сьогодні народились

1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор Гаргантюа та Пантагрюеля

1746 – Тадеуш Костюшко, польський та литовський військовий та політичний діяч, національний герой Польщі

1885 – Степан Балей, український i польський психолог

1873 – Михайло Пришвін, російський письменник

1875 – Людвіг Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби

1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший поодинокий переліт через Атлантику)

1906 – Клайд Вільям Томбо, американський астроном. Відкрив дев’яту планету Сонячної системи – Плутон

Церковне свято

4 лютого – День пам’яті святого апостола Тимофія, першого єпископа Ефеського і улюбленого учня апостола Павла.

Святий апостол Тимофій народився 17 року в місті Лістра (Мала Азія). У 80 році загинув мученицькою смертю в Ефесі під час святкування язичницького свята. Тимофій намагався зупинити єретиків та їх обряди, за що ідолопоклонники закидали чоловіка камінням.

Традиції.

У народі 4 лютого цей день також називали Тимофій-напівзимник, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали приходу суворих тимофіївських морозів, сильних хуртовин і завірюх. Господарі на Тимофія перевіряли засіки, щоб знати, чи потрібно економити зерно та корми і чи вистачить запасів до нового врожаю. А пасічники прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах. Якщо гудіння було неспокійним, значить, із бджолиною родиною щось негаразд.

Прикмети

якщо у морозний день запітніло скло – до потепління

якщо на склі з’явилися морозні візерунки – до довгих холодів

визирнуло сонце на Тимофія – буде рання весна

Чого сьогодні не можна робити

загалом у цей день не варто йти далеко від дому

не можна дивитися в дзеркало мимохідь

не рекомендується виносити сміття

Іменини: Анастасія, Гаврило, Юхим, Микола, Макар, Леонтій, Георгій, Тимофій, Йосип, Петро, Яків, Іван.