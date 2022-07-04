Про це розповідають #Букви.
У світі відзначають: в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату “Цезар”, Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі – День короля, в Латвії – День пам’яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії – День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді – День звільнення.
Цей день в історії:
1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава;
1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським;
1776 — ухвалено Декларацію незалежності США;
1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості;
1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”;
1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
1941 — убивство польських професорів німцями у Львові;
1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни відзначають день пам`яті мученика Святого Юліана. Він був сином сенатора-язичника і матері-християнки. Він був з міста Тарс і постраждав за християнську віру близько 305 року.
Прикмети:
Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
Радісні співи солов’їв вранці обіцяли теплу погоду.
Якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Якщо ж дме затяжний вітер – дощу не буде.
Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.
Традиції:
Варто сьогодні дослухатися до своєї інтуїції: сон у ніч з 3 на 4 липня віщий – він в точності виповниться.
Своєю чергою, побачене вдень 4 липня сновидіння про щось вас попереджає.
Іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.
- Нагадаємо, 3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.