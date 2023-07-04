Джерело: #Букви

День музики в стилі кантрі: цей жанр зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі являє собою прості гармонійні мотиви, які супроводжуються музичними інструментами – гітарою, скрипкою, банджо та гармонікою.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Україна – День Національної поліції України та День судового експерта
  • США – День незалежності США
  • Італія – День Гарібальді
  • Філіппіни – День Республіки
  • Венесуела – День архітектора
  • Японія – День груші
  • Руанда – День звільнення
  • Норвегія – День народження королеви Соні Харальдсен
  • Латвія – День пам’яті жертв геноциду єврейського народу

Цього дня у світі:

  • 1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.
  • 1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
  • 1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
  • 1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
  • 1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”.
  • 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
  • 1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.
  • 1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Яке сьогодні церковне свято:

4 липня у православному календарі день пам’яті мученика Іуліана. Іуліан, відомий як святий Іуліан, був мучеником раннього християнства.

Прикмети:
  • Почути грім цього дня — до поганої погоди впродовж тривалого часу.
  • Пройшов дощ, але душно на вулиці — ввечері буде дощ.
  • У дворі засохла липа — на сім’ю чекає біда.

Традиції:

  • Наші предки в свято 4 липня збирали липовий цвіт і засушували, щоб взимку заварювати з нього ароматний чай.
  • Дівчата 4 липня проводили ритуал на відворот настирливого залицяльника. Для цього писали на аркуші ім’я та прізвище юнака, який до них чіплявся, спалювали папір і розвіювали попіл за вітром під липою. Вірили, що після такого ритуалу чоловік дасть дівчині спокій.

Іменини сьогодні святкують:

Анастасія.