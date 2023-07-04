4 липня у світі відзначають День музики в стилі кантрі. В Україні сьогодні - День Національної поліції та День судового експерта. Християни цього дня вшановують мученика Іуліана.

Джерело: #Букви

День музики в стилі кантрі: цей жанр зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі являє собою прості гармонійні мотиви, які супроводжуються музичними інструментами – гітарою, скрипкою, банджо та гармонікою.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День Національної поліції України та День судового експерта

США – День незалежності США

Італія – День Гарібальді

Філіппіни – День Республіки

Венесуела – День архітектора

Японія – День груші

Руанда – День звільнення

Норвегія – День народження королеви Соні Харальдсен

Латвія – День пам’яті жертв геноциду єврейського народу

Цього дня у світі:

1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”.

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.

1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Яке сьогодні церковне свято:

4 липня у православному календарі день пам’яті мученика Іуліана. Іуліан, відомий як святий Іуліан, був мучеником раннього християнства.

Прикмети:

Почути грім цього дня — до поганої погоди впродовж тривалого часу.

Пройшов дощ, але душно на вулиці — ввечері буде дощ.

У дворі засохла липа — на сім’ю чекає біда.

Традиції:

Наші предки в свято 4 липня збирали липовий цвіт і засушували, щоб взимку заварювати з нього ароматний чай.

Дівчата 4 липня проводили ритуал на відворот настирливого залицяльника. Для цього писали на аркуші ім’я та прізвище юнака, який до них чіплявся, спалювали папір і розвіювали попіл за вітром під липою. Вірили, що після такого ритуалу чоловік дасть дівчині спокій.

Іменини сьогодні святкують:

Анастасія.