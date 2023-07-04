Джерело: #Букви
День музики в стилі кантрі: цей жанр зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі являє собою прості гармонійні мотиви, які супроводжуються музичними інструментами – гітарою, скрипкою, банджо та гармонікою.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Україна – День Національної поліції України та День судового експерта
- США – День незалежності США
- Італія – День Гарібальді
- Філіппіни – День Республіки
- Венесуела – День архітектора
- Японія – День груші
- Руанда – День звільнення
- Норвегія – День народження королеви Соні Харальдсен
- Латвія – День пам’яті жертв геноциду єврейського народу
Цього дня у світі:
- 1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.
- 1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
- 1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
- 1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
- 1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”.
- 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
- 1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.
- 1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.
Яке сьогодні церковне свято:
4 липня у православному календарі день пам’яті мученика Іуліана. Іуліан, відомий як святий Іуліан, був мучеником раннього християнства.
- Почути грім цього дня — до поганої погоди впродовж тривалого часу.
- Пройшов дощ, але душно на вулиці — ввечері буде дощ.
- У дворі засохла липа — на сім’ю чекає біда.
Традиції:
- Наші предки в свято 4 липня збирали липовий цвіт і засушували, щоб взимку заварювати з нього ароматний чай.
- Дівчата 4 липня проводили ритуал на відворот настирливого залицяльника. Для цього писали на аркуші ім’я та прізвище юнака, який до них чіплявся, спалювали папір і розвіювали попіл за вітром під липою. Вірили, що після такого ритуалу чоловік дасть дівчині спокій.
Іменини сьогодні святкують:
Анастасія.
- За даними синоптиків у вівторок, 4 липня, фактично по всій території України буде сухо та спекотно. Короткочасні дощі очікуються лише в окремих областях.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 3 липня.