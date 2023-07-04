Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки святкують 247-му річницю підписання Декларації Незалежності від Об'єднаного Королівства Великої Британії. Своє головне свято американці традиційно відзначають парадами, пікніками, алкоголем та феєрверками.

Джерело: “Голос Америки”

Як розповіли у виданні, зазвичай саме через піротехніку, яку запускають під час святкування, понад 10 тисяч осіб опиняються у відділеннях швидкої допомоги.

Відтак, у 2000 році американські споживачі витратили на феєрверки 407 мільйонів доларів. До 2022 року ця цифра зросла до 2,3 мільярда доларів.

“Люди почали закуповувати феєрверки з Дня поминання (наприкінці травня) і просто не зупинялися. Вони запускали феєрверки весь 2020 рік. Це просто потрясло нашу галузь”, – заявила виконавча директорка Американської піротехнічної асоціації Джулі Хекман.

В асоціації очікують, що цього року продажі зростуть ще на 100 мільйонів доларів. Цьому сприяє те, що 4 липня випало на вівторок, завдяки чому, фактично, вийшли чотириденні вихідні.

Історія свята

4 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес одноголосно ухвалив Декларацію незалежності, згідно з якою північноамериканські колонії від’єднались від Великої Британії. Однак тільки після Англо-американської війни 1812 року, святкування стало традицією у всій країні.

Батько-засновник та другий президент США Джон Адамс був єдиним президентом, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня, тому що він вважав справжнім Днем незалежності 2 липня.

Саме того дня 1776 року Континентальний конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, хоча Декларація незалежності була прийнята через два дні. Адамс був настільки непохитним, що відхиляв запрошення на урочистості. Та за іронією долі він помер на 50 річницю незалежності 4 липня 1826 року.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський привітав громадян США із Днем незалежності.

“Щасливого 4 липня, Америко! Лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління. Для нас велика честь – бути союзником такої мрії, відваги та свободи”, – сказав він.