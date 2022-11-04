4 листопада у світі відзначають День Тутанхамона та День здорового глузду. За церковним календарем сьогодні день пам'яті святого Аверкія.

Про це повідомляють #Букви.

День царя Тутанхамона: саме цього дня 1922 року були віднайдені гробниці легендарного давньоєгипетського правителя. Відкриття зробив британський археолог Говард Картер. Хоча сам Тутанхамон не встиг нічим прославитися за часи свого правління, його добре знають як найвідомішого царя Стародавнього Єгипту. В гробниці знайшли 3500 старовинних предметів. Наразі більша частина з них перебуває в Каїрському музеї.

День здорового глузду: здоровий глузд — сукупність уявлень, поглядів, навичок мислення, які розгортаються не під дією науки, філософії чи якихось загальних принципів, а вироблених і зафіксованих людиною на основі її повсякденного життя. Здоровий глузд проявляється в судженнях про правильне та неправильне, придатних і непридатних.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День залізничника

Італія – свято перемоги у Першій світовій війні

Велика Британія – Ніч Гая Фокса

Домініка – День громадської служби

Панама – День прапора

Туркменістан – День працівників митних органів

США – Національний день цукерок

Цього дня у світі:

1660 — капітуляція московських військ Шереметєва під Чудновом.

1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з’єднання з військами Карла XII.

1844 — у Львові утворена Академія технічна (з 1920 — Львівська політехніка).

1848 — Відкрите перше у світі метро. Ідею побудувати підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого подав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв’язувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася “Metropolitan Railway”, тобто “Столична залізниця”. Скорочення цієї довгої назви до п’яти літер і породило усім нам знайоме “метро”.

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1890 — відкриття першого метро у Лондоні.

1899 — опублікована книга Зіґмунда Фройда “Тлумачення сновидінь”.

1918 — вночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1921 — розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.

1922 — у Королівстві Єгипет знайдена гробниця Тутанхамона.

1937 — останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції

1940 — Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України.

1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.

1970 — пасажирський авіалайнер “Конкорд” під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами (“революційною гвардією”).

1984 — заснування компанії “Dell”.

Яке сьогодні церковне свято:

4 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Аверкія. Він був єпископом у місті Єрополь (Мала Азія). У 72-річному віці вирушив в подорож до Риму. Коли повертався, то зайшов до Месопотамії та Сирії. Там Аверкій зустрівся з побожними християнами та допоміг їм скріпитися у вірі. Після повернення додому жив благочестивим життям. Помер 193 року.

Прикмети:

Зливовий дощ 4 листопада – значить, негода триватиме ще довго.

Ранковий туман віщує відлига, а ясний день – похолодання.

Не можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада – це, згідно з прикметами, обіцяє нещастя.

Якщо зіграти весілля 4 листопада – це хороший знак і запорука щастя для молодих.

Якщо помолитися Богоматері про позбавлення від нещасного випадку, то вона обов’язково допоможе.

Немає дощу – чекай неврожаю в наступному році.

Якщо припасів в засіках багато – прикмета, що зима буде суворою.

Якщо в цей день льох провітрити і окурити димом від сушеного ялівцю, значить, припаси ніхто не чіпатиме.

Традиції:

У цей день можна грати весілля і молитися Діві Марії за здоров’я і благополуччя для своєї сім’ї.

З давніх-давен існував обряд, який проводили дружини, що очікують своїх чоловіків з довгих поїздок. Жінки готували багато страв, потім йшли в храм і купували дві свічки, які запалювали біля ікони Богородиці. По дорозі з храму додому не можна було ні з ким розмовляти. Вважалося, що такий ритуал гарантує швидке повернення чоловіка додому.

4 листопада наші предки намагалися закінчити всі будівельні роботи.

Часто йшли до церкви, щоб помолитися біля ікони Божої Матері і попросити в неї благословення.

Іменини цього дня святкують:

Ганна, Єлизавета, Іван, Іраклій, Павло, Федір.