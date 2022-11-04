Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць: “За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає”, — додали в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи.
“Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі. Працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах ракетних атак. Компанія синхронізує свої дії з НЕК “Укренерго”, — зауважили в ДТЕК.
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