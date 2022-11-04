Росія продовжує завдавати систематичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. 4 листопада від ракетних обстрілів знову постраждало одне з підприємств ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць: “За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає”, — додали в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи.