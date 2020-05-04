Сьогодні, 4 травня, в світі відзначають Міжнародний день пожежних, День "Зоряних воєн", День народження складного парасольки, Всесвітній день підтримки, Глобальну тиждень безпеки дорожнього руху, День боротьби з Буллінг.

Про це розповідають #Букви.

У цей день церква шанує святого єпископа Януарія, а також мучеників Прокула, Сосса і Фауста, які прийняли мученицьку смерть близько 305 року за часів правління Діоклетіана, який відомий своїм непримиренним ставленням до християн.

Сьогодні іменини у Федора, Дениса та Олексія.

У цей день:

У 1113 році Володимир Мономах вступив на княжий престол.

У 1715 році в Парижі створили перший складаний парасолька.

У 1776 році проголошена незалежність острова Род-Айленд – нині штат США.

У 1838 році великого українського поета Тараса Шевченка викупили з кріпосної неволі.

У 1878 році Томас Алва Едісон продемонстрував винайдений ним фонограф – попередник грамофона.

У 1904 році в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою “Роллс-Ройс”.

У 1927 році в США було створено Академію кіномистецтва, яка є засновником кінопремії “Оскар”.

У 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою-прем’єром Великобританії.

У 1986 році зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів.

У 1990 році Латвія оголосила незалежність.