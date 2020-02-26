4 березня 2020 року в Києві в "Champion Hall" відбудеться презентація міжнародної промоутерської компанії зі змішаних єдиноборств ММА "ELITE MMA PRO".

В Україні створено офіційну промоушен агенцію зі змішаних єдиноборств ММА.

“ELITE MMA PRO” стає офіційним партнером Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України всіх вікових категорій і рівнів підготовки спортсменів та отримує виключне законне право на проведення офіційних турнірів із ММА національного та міжнародного рівнів в Україні. Відтепер наші спортсмени матимуть чітке розуміння, як потрапити на престижні міжнародні турніри з ММА у всьому світі.

Міжнародна промоутерська компанія має на меті проводити видовищні турніри зі змішаних єдиноборств в Україні та надавати можливості кар’єрного зростання спортсменам від 1-го дитячого розряду до професіонала.

На презентації буде представлено лінійку поясів організації, за які змагатимуться найкращі спортсмени національних і міжнародних рівнів та професіонали: “Elite MMA UA”, “Elite MMA International” та “Elite MMA Pro” відповідно.

Під час заходу відбудеться прес-конференція ТОП-менеджменту організації, будуть підписані угоди та меморандуми про співпрацю з низкою національних федерацій з різних видів єдиноборств.

Попри те, що промоутерська компанія лише розпочинає свою діяльність, на 2020 рік заплановано щільний графік спортивних подій, які частково будуть анонсовані на прес-конференції. Як зазначає Дмитро Христюк, президент “ELITE MMA PRO”: “Попереду – багато спільної роботи! На початку березня – велика презентація нашого плану дій, нового міжнародного проєкту та ще багато цікавого! Буде дуже гаряче! І це – без перебільшення”.

У рамках заходу відбудеться зустріч із непереможним Ярославом Амосовим, будуть присутні його тренер Сердюк Федір Миколайович та його спортивний менеджер Андрій Співачук.

Серед гостей будуть присутні президент Федерації Олег Рожкевич, члени президії та керівники обласних відокремлених підрозділів Федерації.

Презентація “ELITE MMA PRO” відбудеться 4 березня в Києві у “Champion Hall”, початок об 11:00, вхід за попередніми списками.