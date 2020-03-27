Українські лікарні отримають деталі до апаратів штучної вентиляції легенів, видрукувані на 3D-принтері. Перший комплект виробів вже готується до відправки.

Допомогу медикам пропонує одеська група компаній Infomir. IT-виробник володіє унікальною в країні лінією 3D-друку. Виявилося, на ній можна друкувати не тільки комерційну продукцію, а й життєво необхідну.

Одесити повідомляють, що готові забезпечити всю Україну перехідниками і клапанами для апаратів штучної вентиляції легенів. Завдяки цьому, до одного апарату ШВЛ можна буде підключити замість одного – до чотирьох пацієнтів. Комерційний директор Infomir Віктор Артющенко каже, що прототип схвалено фахівцями, перші 50 деталей готуються до відправки. Далі планується друк до 400 перехідників на добу.

Крім цього, в Одесі готові запустити 3D-друк масок, окулярів і респіраторів для медиків. Їх прототипи вже створено.

У Infomir розказали, що замовлення на друк від медичних установ і антикризових штабів в регіонах приймаються через “Антикризовий штаб Одеської області”.