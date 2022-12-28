Приймати вітаміни та мінеральні комплекси можна додатково. У звичайному навіть збалансованому раціоні не завжди є місце для повного переліку необхідних речовин.

Цинку в цьому питанні приділяють небагато уваги, хоча на ньому тримаються майже всі процеси в організмі. Препарати з вмістом цинку ви можете замовити за посиланням https://apteka911.ua/shop/soderzhaschie-tsink на сайті МІС Аптека 9-1-1.

Цинк підтримує ваш імунітет

Цинк присутній в 300 ферментах, що синтезують білок та нуклеїнову кислоту. Він необхідний для покращення функцій імунної системи. Особливості його роботи:

підвищує виробітку інтерферонів;

захищає клітини від руйнувань;

допомагає боротися з інфекціями.

При цьому недостатня кількість цинку призводить до послаблення імунної системи. Ризик захворіти при цьому росте, особливо — у міжсезоння.

Краще загоєння поранень

Достатня кількість цинку в організмі пришвидшує процеси регенерації. Тож заживлення тканини стає однією з головних причин замислитися над прийманням цинку. Стимуляція росту клітин дозволяє пораненням скоріше загоюватися та вкриватися новою тканиною. До того ж цинк здатний підвищувати спроможність імунної системи до боротьби з інфекціями.

Покращується стан шкіри

За природне сяйво вашої шкіри більшою мірою відповідає саме цинк. Він бере участь у синтезі колагену. Це надважливий білок — відповідає за еластичність, пружність та якість шкіри.

Міжнародними дослідженнями доведено, що цинк також знижує активність бактерій, що викликають вугрову висипку, екземи, акне. Тож за достатньої кількості мікроелементів можна покращити стан обличчя та інших ділянок шкіри.

Покращаться пам’ять та увага

Цинк також бере участь у процесах запам’ятовування та уваги. Він допомагає формувати ті клітини головного мозку, які за це відповідають. У результаті робота мозку покращується, нормалізується передача нервових імпульсів. Вирівнявши кількість цинку, ви зможете майже одразу побачити результат: увага не буде розсіюватися, ви зможете краще зосереджуватися на потрібних речах.