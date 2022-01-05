4-річна племінниця Джорджа Флойда Аріанна була підстрелена, коли спала у своєму ліжку, після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь по її будинку.

Про це повідомляє американське видання New York Post.

Дівчинку поранили в тулуб, її стан стабільний після невідкладної операції. Куля пробила їй легені та печінку, а також зламала три ребра.

Аріанна була однією з чотирьох дорослих і двох дітей, які були в квартирі в Х’юстоні близько 3 години ночі, коли її обстріляли кулями. Дівчинка спала у своєму ліжку, коли в неї стріляли.

Поліція заявила, що не знає, чи стріляла одна людина, чи кілька людей. Наразі у правоохоронців немає підозрюваних і не знають можливих мотивів.

Сім’я часто брала її з собою на марші та мітинги, закликаючи до справедливості для покійного дядька.