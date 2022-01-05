Про це повідомляє американське видання New York Post.
Дівчинку поранили в тулуб, її стан стабільний після невідкладної операції. Куля пробила їй легені та печінку, а також зламала три ребра.
Аріанна була однією з чотирьох дорослих і двох дітей, які були в квартирі в Х’юстоні близько 3 години ночі, коли її обстріляли кулями. Дівчинка спала у своєму ліжку, коли в неї стріляли.
Поліція заявила, що не знає, чи стріляла одна людина, чи кілька людей. Наразі у правоохоронців немає підозрюваних і не знають можливих мотивів.
Сім’я часто брала її з собою на марші та мітинги, закликаючи до справедливості для покійного дядька.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.
- Суд присяжних у справі про смерть темношкірого американця Джорджа Флойда визнав винним за всіма трьома пунктами ексофіцера Дерека Шовіна. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 40 років.