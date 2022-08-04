Про це повідомляють #Букви.
Щорічно 4 серпня своє відзначають свято представники досить рідкісної професії – спелеологи. Спелеолог – це геолог, який спеціалізується на вивченні печер.
Оскільки у світі існують не тільки природні, але і штучні підземелля, тому існує такий різновид спелеологів, як спелестологи. Вони досліджують штучні підземні споруди – гірничі виробки, стародавні і сучасні міські комунікації. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об’єкти.
Окрім цього 4 серпня – неофіційний День народження ігристого вина або шампанського. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Периньйон відкрив секрет приготування цього напою.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Буркіна-Фасо – День революції
Цього дня у світі:
- 1408 — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.
- 1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
- 1578 — відбулася битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемогли сили мароккансько-португальського союзу.
- 1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
- 1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre “Dom” Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.
- 1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
- 1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.
- 1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.
- 1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.
- 1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.
- 1922 – в окупованому більшовиками Бухарському еміраті у бою з відділами ЧА загинув засновник руху младотурків Енвер-паша.
- 1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
- 1934 — на “Криворіжсталі” запущена перша доменна піч.
- 1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років
- 1995 — у Хорватії почалася операція “Буря” проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня
- 2020 — вибухи в порту Бейрута.
Яке сьогодні церковне свято:
4 серпня – свято пам’яті Марії Магдалини. В юності Марія з Магдали була грішницею і вела розпусне життя. В Євангеліє говориться, що Ісус вигнав з неї 7 бісів. Після зцілення Марія стала зовсім іншою людиною і назавжди увійшла в історію християнства. Також вона стала однією з п’яти жінок, які отримали титул рівноапостольної святої.
Прикмети:
- Якщо сьогодні прибрати у домі, то до кінця року житимете у достатку.
- Якщо чутно жаб біля води, то до негоди.
- Льон вродить сірим, якщо вранці багато роси.
- Гроза 4 серпня — до багатого врожаю зернових культур.
- Грім гримить, не перестаючи — до швидкого граду.
- Якщо не видно павуків, готуйтесь до грози.
Традиції:
- Дівчата 4 серпня просять святу дарувати їм красу, ому збирають ранкову росу у посуд зі срібла і вмивають нею обличчя
- Для тварин і рослин росу цього дня вважали згубною. Тому селяни прокидалися раніше й струшували росу з рослин, а тварин тримали в стійлах.
- У Мар’їн день зазвичай дозрівали ягоди й люди відправлялися збирати їх, щоб зробити заготовки на зиму.
- Якщо в день святої Марії Магдалини погода була дощовою – польові роботи припинялися. Вважалося, що блискавка може вбити працівників.
Цього дня іменини відзначають:
Олексій, Корній, Зіна, Михайло та Марія.