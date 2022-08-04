4 серпня у світі відзначають День спелеолога, а також - День народження шампанського.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 4 серпня своє відзначають свято представники досить рідкісної професії – спелеологи. Спелеолог – це геолог, який спеціалізується на вивченні печер.

Оскільки у світі існують не тільки природні, але і штучні підземелля, тому існує такий різновид спелеологів, як спелестологи. Вони досліджують штучні підземні споруди – гірничі виробки, стародавні і сучасні міські комунікації. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об’єкти.

Окрім цього 4 серпня – неофіційний День народження ігристого вина або шампанського. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Периньйон відкрив секрет приготування цього напою.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Буркіна-Фасо – День революції

Цього дня у світі:

1408 — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.

1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.

1578 — відбулася битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемогли сили мароккансько-португальського союзу.

1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.

1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre “Dom” Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.

1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.

1783 — укладено Георгіївський трактат. Грузинське царство перейшло під протекторат Російської імперії.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.

1922 – в окупованому більшовиками Бухарському еміраті у бою з відділами ЧА загинув засновник руху младотурків Енвер-паша.

1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.

1934 — на “Криворіжсталі” запущена перша доменна піч.

1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років

1995 — у Хорватії почалася операція “Буря” проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня

2020 — вибухи в порту Бейрута.

Яке сьогодні церковне свято:

4 серпня – свято пам’яті Марії Магдалини. В юності Марія з Магдали була грішницею і вела розпусне життя. В Євангеліє говориться, що Ісус вигнав з неї 7 бісів. Після зцілення Марія стала зовсім іншою людиною і назавжди увійшла в історію християнства. Також вона стала однією з п’яти жінок, які отримали титул рівноапостольної святої.

Прикмети:

Якщо сьогодні прибрати у домі, то до кінця року житимете у достатку.

Якщо чутно жаб біля води, то до негоди.

Льон вродить сірим, якщо вранці багато роси.

Гроза 4 серпня — до багатого врожаю зернових культур.

Грім гримить, не перестаючи — до швидкого граду.

Якщо не видно павуків, готуйтесь до грози.

Традиції:

Дівчата 4 серпня просять святу дарувати їм красу, ому збирають ранкову росу у посуд зі срібла і вмивають нею обличчя

Для тварин і рослин росу цього дня вважали згубною. Тому селяни прокидалися раніше й струшували росу з рослин, а тварин тримали в стійлах.

У Мар’їн день зазвичай дозрівали ягоди й люди відправлялися збирати їх, щоб зробити заготовки на зиму.

Якщо в день святої Марії Магдалини погода була дощовою – польові роботи припинялися. Вважалося, що блискавка може вбити працівників.

Цього дня іменини відзначають:

Олексій, Корній, Зіна, Михайло та Марія.