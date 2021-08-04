Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1408 — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.
1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
1578 — відбулася битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемогли сили мароккансько-португальського союзу.
1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre “Dom” Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.
1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.
1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.
1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.
1934 — на “Криворіжсталі” запущена перша доменна піч.
1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.
1995 — у Хорватії почалася операція “Буря” проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня.
Яке сьогодні церковне свято:
4 серпня християни відзначають День пам’яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини
Прикмети погоди:
- Гроза – буде хороший урожай зернових;
- павуки сховалися – до дощу;
- туман на світанку – до сонячного дня.
Іменини у Марії, Фоки, Михайла та Олексія.