Сьогодні, 4 серпня, у світі відзначають День спелеолога.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1408 — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.

1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.

1578 — відбулася битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемогли сили мароккансько-португальського союзу.

1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.

1693 — французький чернець Дом Периньйон (Pierre “Dom” Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.

1777 — відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.

1914 — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1914 — у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.

1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.

1934 — на “Криворіжсталі” запущена перша доменна піч.

1962 — ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.

1995 — у Хорватії почалася операція “Буря” проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня.

Яке сьогодні церковне свято:

4 серпня християни відзначають День пам’яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини

Прикмети погоди:

Гроза – буде хороший урожай зернових;

павуки сховалися – до дощу;

туман на світанку – до сонячного дня.

Іменини у Марії, Фоки, Михайла та Олексія.