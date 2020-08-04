У вівторок, 4 серпня, православні християни відзначають День пам'яті святої Марії Магдалини. У цей день прийнято збирати росу в срібний посуд, щоб вмитися. Кажуть, що роса подарує красу і здоров'я.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

День берегової охорони (United States Coast Guard Day)

Це професійне свято відзначають в США з 1790 року. Воно було засновано Радою Міністрів в США.

В той день Конгрес США, під керівництвом Міністра фінансів Олександра Гамільтона (Alexander Hamilton), доручив почати будівництво флоту країни. На той момент у США було тільки 10 катерів. Береговою охороною з того часу називали Службу митних суден (Revenue Cutter Service) і до 1967 року вона перебувала в підпорядкуванні міністерства фінансів США, а потім – міністерства транспорту США.

Починаючи з 2003 року берегова охорона підпорядкована міністерству внутрішньої безпеки США. А її девіз – Semper Paratus.

Також варто зазначити, що Берегова охорона США (United States Coast Guard, USCG) – це частина Збройних сил США і призначена вона для спостереження за виконанням федерального законодавства і забезпечення безпеки плавання суден у водах відкритого моря і у внутрішніх водоймах країни. Крім цього, Берегова охорона покликана захищати населення, навколишнє середовище, економіку і безпеку США в будь-якому морському регіоні, в якому ці інтереси знаходяться під загрозою, включаючи міжнародні води, американську берегову лінію, порти і внутрішні води.

Військовослужбовці USCG брали участь у всіх збройних конфліктах США, в тому числі в операціях Другої світової і В’єтнамської воєн, іракського конфлікту.

Спеціально до свята щорічно у курортному містечку Гранд-Хейвен (Grand Haven) (штат Мічиган) проводять Фестиваль берегової охорони.

4 серпня: православні свята

4 серпня православні християни відзначають День пам’яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають “Марії доброго дня” або “Марія ягідниця”. У цей день була традиція відправлятися в ліс за ягодами – чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.

Магдалина – прізвисько Марії, яка була родом з міста Магдала.

З особистістю святої пов’язано чимало міфів і легенд. Її називали незаконною дружиною Ісуса, блудницею, 13 ученицею Христа і так далі. Але, разом з тим, на сторінках Євангелія роль Марії значно менша.

Найважливіше – Марія була першою, хто прийшов до гробу Ісуса в день святого Воскресіння і не знайшла його там.

Незважаючи на те, що часто Марію Магдалину називають блудницею – в Біблії про це не згадується. Про неї написано як про жінку, одержимою бісами, від яких її звільнив Христос.

У католицькій церкві кажуть про те, що Магдалина заробляла на життя блудом, але зустрівши Христа – відмовилася від звичного способу життя і стала слідувати за Ісусом.

Коли Ісус гостював у Віфанії – Марія обмила його ноги дорогоцінним маслом, а потім витерла своїм волоссям. Саме в зв’язку з цією історією Марію часто зображують з посудиною в руках.

Прикмети на Марії Магдалини: що не можна робити

Дівчата в цей день молили святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Вранці вони збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися. Вважалося, що “срібна роса” додасть шкірі здоровий вигляд і гарний рум’янець.

До цього часу в лісах достигали ягоди і люди відправлялися їх збирати. Ягоди заготовляли на зиму.

Зазвичай в цей день світить яскраве сонце. Господині “Мар’їним світлом” намагалися висвітлити своє житло. Фіранки з вікон знімали і прали, вікна мили. Павутину обмітали березовим віником, залишеним від Трійці.

Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо розквакалися або на суші сидять – до негоди.

Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.

Розкотистий грім – до граду.

Павуки сховалися – до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сирою буде.

Кури під час дощу по дворі гуляють – до тепла.

Якщо опеньки з’явилися, то грибів восени мало буде.

Рясна роса – буде сірий льон.

Що не можна робити:

Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.

Виходити на вулицю після заходу сонця.

Ображатися.

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

4 серпня: цей день в історії

1777 – в Лондоні відбулася перша в Європі циркова вистава, організована відставним старшим сержантом 15-го полку легких драгунів Філіпом Естлі. На круглій арені виступали наїзники на конях.

1789 – Національні збори Франції скасували більшу частину станових привілеїв духовенства і дворянства.

1922 – похорон винахідника Олександра Белла. Протягом хвилини 13 мільйонів телефонів по всій Північній Америці мовчали.

1962 – Лідер організації Африканського національного конгресу Нельсон Мандела був поміщений у в’язницю, в якій провів 28 років. За цей час він став символом боротьби чорношкірого населення Південноафриканської Республіки проти расистського режиму апартеїду. Після виходу на свободу Мандела був обраний президентом країни.

Іменинники 4 серпня

1755 – Нікола Жак Конте, французький художник і вчений.

1834 – Джон Венн, англійська логік і філософ, який придумав діаграму Венна.

1854 – Марія Заньковецька, театральна актриса, народна артистка України.

1900 – Єлизавета Боуз-Лайон, мати королеви Великобританії Єлизавети II.

1901 – Луї Армстронг, видатний американський джазовий музикант, лідер джаз-бендів, композитор.

1961 – Барак Обама, американський політик, 44-й президент США (2009-2017).

1981 – Меган Маркл, дружина принца Гаррі, герцога Сассекського, колишня американська кіноактриса і фотомодель.