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4 січня енергосистема працювала у повноцінних стабілізаційних графіках – Yasno

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що 4 січня енергосистема вперше працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Завдяки зусиллям енергетиків споживачів можуть відключати навіть не групами, натомість використовуючи лише 5-6 черг в одній групі.

Четвер, 5 січня 2023, 00:19
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Про це він зазначив у Facebook.

Проте, за його словами, аварійні відключення все ж можливі, зауваживши, що тут не потрібно дивуватися: аварії на лініях раніше ставалися.

Коваленко закликав уважно стежити за графіками та не вмикати всю техніку в розетки водночас.

Коли росія почала атакувати нашу енергосистему, ми в YASNO вирішили, що будемо активно пояснювати клієнтам, що відбувається у галузі. Так, ремонт мереж, балансування енергосистеми, генерація електроенергії – це не наші питання. Але наш пріоритет як сервісної компанії – допомогти клієнтам розібратися у складних речах. Тому продовжуємо це робити, і це, звичайно, лише частина нашої роботи, – пояснив гендиректор компанії.

Водночас нагадав, що основна функція YASNO – це постачання і продаж електроенергії кінцевим споживачам. У компанії прогнозують обсяг споживання клієнтами, закуповують електроенергію на ринку та постачають її бізнесу і населенню. Потім формують рахунки та зрештою приймають оплати від клієнтів. Коваленко зауважив, що кожен з цих процесів і так складний та відповідальний.

Але запевнив, доки триватимуть російські обстріли, доти у компанії робитимуть все, щоб споживачі були в курсі стану справ.

Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що в Україні зростає споживання електроенергії. До областей доведено ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Та нагадали, що енергосистему було атаковано 11 разів ракетами та 14 разів – безпілотниками, а тому пошкодження об’єктів генерації і магістральних мереж є значними і потребують тривалого відновлення.

Теги: YASNO, аварійні відключення, електропостачання, енергосистема, Сергій Коваленко, стабілізаційні графіки

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