4 січня у світі відзначаються День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу, Всесвітній день абетки Брайля.

Про це розповідають #Букви.

У США – День дрібниць, День спагетті, День музичного поп чарту, День недопробитих бюлетенів, День безкоштовного квіткового кошика, День кидання кексу, в Нігерії – День Огоні, у Таїланді – День кавалерії, в М’янмі – День незалежності, у Конго – День мучеників незалежності, в Анголі – День мучеників колоніальних репресій.

Цей день в історії:

1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, поплив назад до Іспанії.

1494 — надруковано звід православних пісень “Осмогласник” — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.

1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.

1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).

1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.

1936 — журнал Billboard надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.

1943 — Американський журнал Time підбив підсумки 1942 року і назвав “людиною року” Сталіна.

1948 — Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність.

1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.

1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі “Спутник 1” — перший зроблений людиною космічний об’єкт.

1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.

1970 — Учасники гурту “The Beatles” востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні “Let It Be”.

1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.

1991 — Гурт “Nirvana” підписав контракт із компанією “Geffen”.

1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

2004 — Марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.

2004 — після “революції троянд” у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михеїла Саакашвілі.

2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.

Яке церковне свято:

Православна церква 4 січня вшановує пам’ять святої Анастасії, яку в народі вважають покровителькою всіх породіль. Їй молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах.

Що сьогодні не можна робити

Не карайте тварин, не можна в’язати і ходити босоніж.

Не варто думати про погане, злитися.

Народні прикмети:

Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;

Якщо на даху багато бурульок, рык буде врожайний;

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади;

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

4 січня День ангела імені відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.