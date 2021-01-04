Про це розповідають #Букви.
У США – День дрібниць, День спагетті, День музичного поп чарту, День недопробитих бюлетенів, День безкоштовного квіткового кошика, День кидання кексу, в Нігерії – День Огоні, у Таїланді – День кавалерії, в М’янмі – День незалежності, у Конго – День мучеників незалежності, в Анголі – День мучеників колоніальних репресій.
Цей день в історії:
1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, поплив назад до Іспанії.
1494 — надруковано звід православних пісень “Осмогласник” — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.
1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).
1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
1936 — журнал Billboard надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
1943 — Американський журнал Time підбив підсумки 1942 року і назвав “людиною року” Сталіна.
1948 — Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність.
1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі “Спутник 1” — перший зроблений людиною космічний об’єкт.
1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.
1970 — Учасники гурту “The Beatles” востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні “Let It Be”.
1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.
1991 — Гурт “Nirvana” підписав контракт із компанією “Geffen”.
1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
2004 — Марсохід “Спіріт” здійснив посадку на Марсі.
2004 — після “революції троянд” у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михеїла Саакашвілі.
2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.
Яке церковне свято:
Православна церква 4 січня вшановує пам’ять святої Анастасії, яку в народі вважають покровителькою всіх породіль. Їй молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах.
Що сьогодні не можна робити
Не карайте тварин, не можна в’язати і ходити босоніж.
Не варто думати про погане, злитися.
Народні прикмети:
Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;
Якщо на даху багато бурульок, рык буде врожайний;
Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади;
Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.
4 січня День ангела імені відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.