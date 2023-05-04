4 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день щедрості: якщо ви той, хто хоче зробити світ кращим, то для цього досить легко взяти участь у Всесвітньому дні щедрості 4 травня.
День боротьби з цькуванням: ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і у 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу. Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.
День пожежників: день присвячений вшануванню пожежників і їх небезпечної служби, є професійним святом. У цей день організовується низка пам’ятних заходів.
День невисоких людей: всі акції цього дня спрямовані на те, щоб просто любити себе, а також свій зріст та не занижувати свою самооцінку.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Намібія – День Кассінгі
- Латвія – День відновлення незалежності
- Японія – День зелені або Мідорі-но хі
- КНР, Фіджі – День молоді
- Тонга – День наслідного принца
- Словаччина – День пам’яті Мілана Ростислава Штефаника
- Нідерланди – День пам’яті та поминання
- Афганістан – День пам’яті мучеників і постраждалих в Афганістані
- Тайвань – Літературний день в Китайській Республіці
- США – День незалежності в штаті Род-Айленд (1776), День зацукрованої апельсинової кірки, День птахів, День Дейва Брубека.
Цього дня у світі:
- 1415 — Констанцький собор ухвалив спалити тіло англійського теолога Джона Вікліфа, померлого за 21 рік до цього
- 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, що поклав початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.
- 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка
- 1848 — відкрилися Установчі збори Франції
- 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст
- 1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф
- 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння
- 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою “Роллс-ройс”
- 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.
- 1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії.
- 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів
- 1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 4 травня вшановує пам’ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія.
Прикмети:
- Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
- Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
- Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
- З’явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
- Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з’явилися – опівдні буде гроза.
- Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
- В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
- Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.
Традиції:
- Святим Януарію і Проклу молилися про захист від нечистої сили і зцілення від хвороб.
- В народі 4 травня вважали сприятливим для рукоділля, будь-якої творчості, насолоди мистецтвом.
- Для хорошого врожаю проводили спеціальний ритуал — закопували в землю шкаралупи великодніх яєць. Вірили, що тоді городина буде рости дуже швидко.
Іменини сьогодні святкують:
Олексій, Ісакій, Денис, Кіндрат, Максим, Федор, Іван, Микола, Олександр.
- За даними синоптиків у четвер, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 3 травня.