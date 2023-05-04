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4 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

4 травня відзначають Всесвітній день щедрості, День боротьби з цькуванням, День пожежників та День невисоких людей. За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія.

Четвер, 4 травня 2023, 07:59
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день щедрості: якщо ви той, хто хоче зробити світ кращим, то для цього досить легко взяти участь у Всесвітньому дні щедрості 4 травня.

День боротьби з цькуванням: ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і у 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу. Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.

День пожежників: день присвячений вшануванню пожежників і їх небезпечної служби, є професійним святом. У цей день організовується низка пам’ятних заходів.
День невисоких людей: всі акції цього дня спрямовані на те, щоб просто любити себе, а також свій зріст та не занижувати свою самооцінку.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Намібія – День Кассінгі
  • Латвія – День відновлення незалежності
  • Японія – День зелені або Мідорі-но хі
  • КНР, Фіджі – День молоді
  • Тонга – День наслідного принца
  • Словаччина – День пам’яті Мілана Ростислава Штефаника
  • Нідерланди – День пам’яті та поминання
  • Афганістан – День пам’яті мучеників і постраждалих в Афганістані
  • Тайвань – Літературний день в Китайській Республіці
  • США – День незалежності в штаті Род-Айленд (1776), День зацукрованої апельсинової кірки, День птахів, День Дейва Брубека.

Цього дня у світі:

  • 1415 — Констанцький собор ухвалив спалити тіло англійського теолога Джона Вікліфа, померлого за 21 рік до цього
  • 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, що поклав початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.
  • 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка
  • 1848 — відкрилися Установчі збори Франції
  • 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст
  • 1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф
  • 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння
  • 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою “Роллс-ройс”
  • 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.
  • 1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії.
  • 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів
  • 1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 4 травня вшановує пам’ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія.

Прикмети:

  • Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
  • Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
  • Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
  • З’явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
  • Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з’явилися – опівдні буде гроза.
  • Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
  • В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
  • Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

Традиції:

  • Святим Януарію і Проклу молилися про захист від нечистої сили і зцілення від хвороб.
  • В народі 4 травня вважали сприятливим для рукоділля, будь-якої творчості, насолоди мистецтвом.
  • Для хорошого врожаю проводили спеціальний ритуал — закопували в землю шкаралупи великодніх яєць. Вірили, що тоді городина буде рости дуже швидко.

Іменини сьогодні святкують:

Олексій, Ісакій, Денис, Кіндрат, Максим, Федор, Іван, Микола, Олександр.

Теги: 4 травня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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