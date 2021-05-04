Сьогодні, 4 травня, у світі святкують День щедрості, День боротьби з цькуванням, День пожежників, День безкоштовних коміксів, День невисоких людей, День об'єднання рук.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, що поклав початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.

1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.

1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.

1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.

1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння.

1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою “Роллс-ройс”.

1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єркою Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії.

1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.

1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.

Яке сьогодні церковне свято:

4 травня — мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кондрата; святого Максиміана Константинопольського.

Іменини сьогодні святкують: Яннуарія, Прокула, Соса, Фавста, Дісідерія, Євтихія, Акутіона, Феодора, Филипа, Діоскора, Сократ, Діонісій, Олексій, Ісакій, Аполос, Кодрат, Максиміан, Іван, Микола.